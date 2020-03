Coronavirus : on connait la nouvelle date de Dadju à Tours

Elle a été dévoilée ce vendredi.

Ce jeudi 5 mars, l'Agence Régionale de Santé a confirmé que 3 premiers cas de coronavirus avaient été détectés en Centre-Val de Loire, dernière région de France continentale à être touchée par l'épidémie. Ce vendredi 6 mars, 4 nouveaux cas se sont ajoutés à la liste. On compte deux personnes infectées en Indre-et-Loire : une femme de 73 ans hospitalisée et une infirmière du CHU de Tours, confinée à domicile. Dans les deux cas leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude.

Pour éviter une propagation trop rapide du Covid-19 dans la région, des enquêtes sont lancées afin d'identifier les personnes qui ont été en contact avec les malades. Des mesures sont également prises comme l'interdiction des événements qui rassemblent plus de 5 000 personnes en milieu confiné, comme une salle de concert. Ainsi, dès le 1er mars, la jauge du Japan Tours Festival avait dû être réduite pour ne pas dépasser ce seuil. Seules 3 300 personnes qui avaient réservé leur billet à l'avance ont été autorisées à se rendre sur le site du Parc des Expositions.

Jeudi soir, la préfecture d'Indre-et-Loire a décrété que le concert du chanteur Dadju programmé le 14 mars au Grand Hall ne pourrait pas se tenir ce jour-là en raison du risque épidémique. 6 000 spectateurs y étaient attendus en provenance de plusieurs régions. Depuis vous avez été très nombreux à nous interroger pour connaître la date d'un éventuel report de cet événement. Nous ne pouvions rien vous dire dans l'immédiat sans informations officielles.

La production a finalement communiqué ce vendredi après-midi : le show est reporté au 29 octobre 2020, au même endroit.

"Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date. Nous invitons les personnes ne pouvant s'y rendre à se rapprocher de leur point de vente avant le lundi 8 juin 2020 pour un remboursement" indique AZ Prod, société de production locale de l'événement.

On rappelle que les autres concerts programmés ces prochaines semaines en Indre-et-Loire sont maintenus comme Keren Ann ce vendredi à Saint-Avertin, Christophe Maé ce samedi, ou les événements au Vinci de Tours. Cela dit, des rendez-vous qui rassemblent bien moins de 5 000 personnes ne se dérouleront pas comme un tournoi de judo à Ballan-Miré. Un candidat aux élections municipales de Tours a également annoncé qu'il ne ferait pas de meetings dans sa dernière semaine de campagne pour cause de coronavirus. Deux députés d'Indre-et-Loire - Philippe Chalumeau et Sophie Auconie - ont annulé leurs rendez-vous des prochains jours.

Le CHU de Tours devrait organiser une conférence de presse lundi pour faire un nouveau point sur l'épidémie en Indre-et-Loire.