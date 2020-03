StorieMunicipales, J-9 – Lutte Ouvrière en meeting à Tours ; Pas de soutien associatif au programme de Nicolas Gautreau…

Et des nouvelles de Savigné-sur-Lathan.

En attendant le 1er tour des élections municipales dimanche 15 mars, Info Tours vous propose des points réguliers sur la campagne. Informez-nous de ce qu’il se passe dans votre commune : [email protected]

TOURS – Meeting de Lutte Ouvrière

Le parti présente trois listes pour ce scrutin en Indre-et-Loire, notamment à Tours avec Thomas Jouhannaud qui avait été candidat dans le Lochois en 2017 pour les législatives. Vous pouvez découvrir son portrait complet sur 37 degrés.Les deux autres villes où le parti est implanté : Joué-lès-Tours (Kévin Gardeau est N°1 de la liste) et Saint-Pierre-des-Corps (avec Anne Brunet, candidate à Tours en 2014). Tous trois seront en meeting ce vendredi 6 mars à 20h au Centre de Vie du Sanitas.

TOURS – 2 associations prennent leurs distances avec Nicolas Gautreau

Depuis plusieurs semaines, le meneur de la liste Les Indépendants Nicolas Gautreau répète à qui veut l’entendre que « la SEPANT et Zéro Déchet Touraine ont très bien noté notre programme ». En citant ces deux associations écologistes, le candidat veut mettre en avant la partie verte de son programme, dans une campagne où les questions environnementales sont au cœur du débat. Oui, mais… Ce vendredi, Zéro Déchet Touraine souhaite prendre ses distances vis-à-vis de ces propos : « Zéro Déchet Touraine a rencontré plusieurs candidats aux élections municipales en Indre-et-Loire, dont Nicolas Gautreau, pour leur faire part de sa vision des enjeux locaux et des solutions possibles pour lutter contre la surproduction de déchets. La reprise partielle d'éléments de son plaidoyer par un candidat est appréciée mais ne signifie pas que Zéro Déchet Touraine le soutienne. Zéro Déchet Touraine s'interdit en effet tout engagement partisan, financier, religieux, syndical ou corporatiste. »

La SEPANT s’est également émue d’avoir été citée par le candidat et dément tout soutien selon un mail que nous avons pu consulter.

TOURS et 37 – Les services publics dans la campagne

Le collectif Convergences Services Publics a écrit aux têtes de listes pour leur demander de s’engager contre les fermetures de sites (La Poste, par exemple). « : les usagers, et donc les citoyens, ne sont plus égaux face aux droits fondamentaux de notre République. L’accès à l’éducation, au logement, à l’alimentation, à la santé, comme aux transports, est différent selon le lieu d’habitation (urbain / rural), la classe d’âge (jeune / âgé), le niveau d’instruction (maitrise des outils informatiques ou pas), ou le niveau des revenus (capacité à financer certains services ou pas). C’est pourquoi, la convergence de défense et développement des services publics s’adressent aux candidats aux élections municipales et leur demande de s’engager à ne fermer aucun service public sur le territoire et d’envisager la mise en place de nouveaux services publics pour répondre aux besoins » peut-on lire dans un texte transmis à la rédaction.

SAVIGNE-SUR-LATHAN – Qui comme maire ?

Dans cette campagne du Nord-Ouest Touraine, le conseil municipal sera complètement renouvelé. Les sortants ne repartent pas. Plusieurs listes se présentent dont Nicolas Lamoureux – 51 ans, gérant de chambres d’hôtes. « La liste Savigné nous Attend propose de poursuivre le travail sur la maison médicale avec les porteurs du projet pour aboutir rapidement, de veiller à la pérennisation de la régie publique d'eau potable au sein de la communauté de communes ainsi que de garder la gestion de l'assainissement collectif en régie après reconstruction de la station d'épuration (si possible d'un type écologique) pour garder un bon prix et une bonne qualité de service. Ils proposent également de redynamiser la foire annuelle, d'aider les commerçants, une participation des citoyens dans les décisions de grands projets et bien d'autres idées. » Une réunion publique de présentation de l'équipe et du programme est prévue le vendredi 13 mars à 19h à la salle des fêtes.