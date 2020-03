Coronavirus en Touraine : pas de concert de Dadju en mars, 6 entreprises tourangelles en difficulté

La préfecture prend des mesures pour éviter une propagation de la maladie.

Ce jeudi après-midi, l’Agence Régionale de Santé a indiqué que 3 premiers cas de contamination au coronavirus Covid-19 apparu en Chine avaient été confirmés en Centre-Val de Loire : une femme et un homme sont soignés à Orléans et une femme de 73 ans hospitalisée au service infectiologie du CHU de Tours. Son état n’inspire pas d’inquiétude selon les informations qui nous ont été transmises. Il s’agit d’une retraitée qui revenait d’un rassemblement religieux à Mulhouse, à la suite duquel plusieurs malades ont été recensés.

Face à ce déploiement de l’épidémie un peu partout sur le territoire, la préfecture d’Indre-et-Loire a fait un point sur les mesures mises en place dans le département. Les autorités indiquent que des tests sont en cours auprès des personnes qui ont en été en contact avec la Tourangelle malade. Les personnes qui reviennent d’une zone à risques ne doivent plus rester confinées 14 jours néanmoins il leur est demandé d’avoir un comportement social limité au strict minimum (pas de visite à des personnes fragiles, pas de cinéma ni de restaurant).

Comme il y a pour l’instant un seul cas en Touraine, aucune mesure drastique n’est prise. Donc pas de fermeture d’école, par exemple. Dans le pays, 150 établissements étaient fermés ce jeudi dont un à Orléans.

La préfecture d’Indre-et-Loire indique ce jeudi soir que le concert du rappeur Dajdu programmé au Parc Expo de Tours ce mois-ci n’est pas maintenu car 6 000 personnes venant de plusieurs régions y sont attendues. Cette décision était rendue très probable depuis le début de la semaine et l’interdiction des rassemblements avec plus de 5 000 personnes dans un lieu confiné. D’autres concerts similaires ont été reportés, on peut imaginer qu’il en sera de même pour Dadju et que les personnes qui ne pourraient pas assister à la nouvelle date seront remboursées. On précise que les autres spectacles programmés au Parc Expo ou au Vinci sont maintenus comme celui de Christophe Maé ce week-end, ou le spectacle de Kyan Khojandi. Le salon Tendances Créatives qui devait avoir lieu le week-end du 19 au 22 mars est décalé au dernier week-end de mai.

Toujours selon la préfecture, 6 entreprises tourangelles ont demandé à bénéficier d’une activité partielle à cause d’une perte de commandes suite à la diffusion du Covid-19… Mais elles ne l’ont pas encore mise en œuvre. 41 salarié.e.s sont potentiellement concerné.e.s. Ce sont des entreprises du secteur du tourisme ainsi qu’une société en rupture d’approvisionnement depuis l’Italie, pays le plus touché par la maladie en Europe. Une réunion avec le monde économique est prévue ce lundi 9 mars.

Il est rappelé que si vous ressentez des symptômes pouvant s’apparenter à ceux du coronavirus il faut appeler le SAMU sans se déplacer aux urgences ni chez son médecin traitant.