StorieTouraine, 05/03/20 – Une boulangerie attaquée à Tours-Nord ; Quelques dégâts après les intempéries ; Audience reportée pour le Plan B…

Et aussi la défaite du CTHB à Metz...

Chaque jour, la StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce jeudi…

--------------

Un commerce attaqué à la voiture-bélier…

Une boulangerie a été la cible d’une attaque à la voiture-bélier, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Tours-nord, rue de Suède. D’après nos confrères de la NR, le véhicule utilisé aurait pu être volé à Saint-Cyr-sur-Loire, avant d’être projeté contre le rideau métallique. Il semblerait qu’un homme ai réussi à se glisser dans le commerce, sans que l’on sache à cette heure ce qui a été volé exactement par les malfaiteurs. La police enquête.

Intempéries…

Gros coup de vent et bonnes pluies sur la Touraine ce jeudi. Dans la soirée, les pompiers évoquaient 28 interventions pour des assèchements de locaux, 22 arbres tombés ou menaçants. Ils feront un nouveau point vendredi matin.

Mobilisation à la centrale de Chinon…

La circulation était perturbée autour de la centrale nucléaire d’Avoine ce jeudi matin en raison d’une manifestation de salariés du site, selon les gendarmes. Ces dernières semaines ils s’étaient déjà mobilisés à plusieurs reprises dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites.

Plan B : l’audience repoussée…

En présence d’une cinquantaine de militants, notamment de l’association Utopia 56, l’audience judiciaire pouvant aboutir à l’expulsion des occupants du Plan B qui devait avoir lieu ce jeudi devant le tribunal d’instance a été reportée au 7 mai. Rappelons que ce local héberge actuellement de jeunes mineurs non accompagnés, en demande de régularisation. Le propriétaire du bâtiment a déposé plainte afin que les jeunes soient délogés. De leur côté, les associations de soutien aux jeunes migrants déplorent l’inaction des pouvoirs publics, qu’ils doivent suppléer de facto pour leur venir en aide.

Défaite du CTHB à Metz…

Chambray affrontait les dragonnes de Metz ce mercredi soir, et le miracle n’a pas eu lieu. Après vingt premières minutes solides, qui les ont vu mener au score de trois buts (7 à 10, 16ème minute), les conquérantes ont sombré face à l’armada messine. Le tableau d’affichage final indiquait 37 à 25 (mi-temps : 18 à 12) à la sirène. Cette défaite, prévisible au demeurant, entérine (sinon mathématiquement, du moins dans les faits) la participation des chambraisiennes aux play-down du championnat de LFH. Elles seront accompagnées, selon toute vraisemblance, par trois des quatre équipes suivantes : Mérignac, Toulon-Saint-Cyr, Bourg-de-Péage et Dijon.

Le prochain adversaire du CTHB sera justement Dijon, mercredi prochain à la Fontaine Blanche, à l’occasion des quarts de finale de la coupe de France.

TEDxTours met en vente les premières places pour sa soirée du 16 juin...

D’accord, mais TEDxTours, qu’est-ce que c’est ? TED signifie Technology, Entertainment, Design. C’est un concept de conférences importé des Etats-Unis, qui a pour vocation de démocratiser et d’approfondir un sujet en le décortiquant, avec les intervenants les plus pointus dans leur domaine. C’est ainsi que Philippe Starck, Bill Gates ou Stephen Hawking ont pu par exemple intervenir de l’autre côté de l’Atlantique. Les thèmes les plus divers sont abordés, Black Lives Matter, la formation de l’univers, le changement climatique...

Les organisateurs tourangeaux investiront le grand théâtre le 16 juin prochain. Ils gardent les sujets de débat et les intervenants secrets pour le moment. Ils mettent en vente les 60 premières places pour assister aux conférences. Depuis 2015, les thèmes balayés par TEDxTours furent entre autres : Symbiose, Utopies ?, ou la Quintessence, en 2019.

Le printemps des poètes au prieuré de Saint-Cosme...

L’édition 2020 du printemps des poètes débutera ce samedi, articulée autour du thème du courage. Durant une quinzaine de jours, jusqu’au 23 mars, le prieuré de Saint-Cosme à La Riche sera l’un des théâtres poétiques, où se dérouleront performances diverses, spectacles de danse, lectures et autres ateliers.

Mais le Printemps des Poètes ne reste pas cantonné dans la demeure de Ronsard. Aux quatre coins du département, des animations sont prévues, comme à Tours, à Fondettes, à Joué, ou encore à Maillé. Pour retrouver le programme des manifestations, certaines gratuites, d’autres payantes, rendez-vous sur :

https://www.printempsdespoetes.com/Trouver

Viva il Cinema...

Le festival du cinéma italien tourangeau a été officiellement lancé ce mercredi, sans les invités initialement prévus, malheureusement cantonnés à la maison pour cause de coronavirus. Pour autant, les séances vont se succéder jusqu’à dimanche, sur trois sites principaux, la salle Thélème de la fac des Tanneurs, le CGR de Tours-Centre et les Studio. Pour retrouver le programme complet des festivités :

https://www.viva-il-cinema.com/actualite/le-programme-complet-2020/