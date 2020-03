StorieTouraine, 04/03/20 – Un mois de février exceptionnellement chaud ; Soutien aux mineurs isolés du Plan B ; Opération « J’aime ma Loire propre »…

Et aussi le CTHB en déplacement à Metz...

Chaque jour, la StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi…

Une météo vraiment très douce…

En février, Météo France a relevé une température moyenne de 9,3° en Indre-et-Loire soit environ 4° de plus que la normale avec seulement 2 matinées où le thermomètre affichait des valeurs négatives. En Touraine c’est le 2e mois de février le plus chaud de l’histoire après celui de 1990. Déjà en janvier les températures étaient supérieures de 2,6° aux normales de saison.

Rassemblement de soutien au Plan B…

Le tribunal d’instance de Tours doit se prononcer ce jeudi sur l’expulsion des jeunes étrangers isolés actuellement hébergés au Plan B, suite à la plainte du propriétaire de ce local du quartier Velpeau squatté depuis 15 mois. Deux rassemblements de soutien aux jeunes migrants sont organisés, l’un ce mercredi soir à 18 heures 30, place Anatole France, l’autre ce jeudi matin à 8 heures 30, devant l’entrée du tribunal, 35 rue Edouard Vaillant.

Forum du recrutement des métiers de la restauration à Tours…

Les professionnels de la restauration proposent un forum de recrutement aux Halles de Tours, ce jeudi à partir de 14 heures 30. Seront présents une trentaine d’entreprises en demande de personnel, ainsi que des organismes de formation. La filière est confrontée de manière récurrente à des problèmes de recrutement, du fait des difficultés inhérentes à la profession : salaires, horaires décalés…

J’aime ma Loire propre…

Comme chaque année, l’association Fleuves et rivières propres organise l’opération J’aime ma Loire propre. Ils donnent rendez-vous à tous les amoureux du fleuve royal, afin d’en nettoyer les rives. L’an dernier, c’est plus de 1 000m3 de déchets qui avaient été collectés sur 1 000 kilomètres de bords de Loire, par environ 3000 bénévoles. Si vous souhaitez participer à cette édition 2020, le rendez-vous est fixé ce samedi à 9 heures, à Chargé, Nazelles, Saint-Pierre-des-Corps, Fondettes, Bréhémont, La Chapelle-sur-Loire et Chouzé-Sur-Loire. Un autre rassemblement est prévu à langeais, qui se déroulera à 14 heures. Toutes les infos sont à retrouver sur le site :

http://www.fleuves-rivieres-propres.fr/

La nouvelle sirène a retenti à l’hôtel de ville de Tours…

La nouvelle sirène d’alerte placé au sommet de l’hôtel de ville de Tours a retenti pour la première fois ce mercredi. Celle-ci a remplacé l’ancienne, devenue obsolète, la semaine dernière. Rappelons que les sirènes donnent de la voix chaque 1er mercredi du mois, afin d’être testées.

Handball –déplacement du CTHB à Metz…

Dans le cadre du championnat de LFH, les handballeuses du CTHB se déplacent ce mercredi soir sur le parquet de Metz. Face à des messines quadruples championnes de France en titre, la tâche parait pour le moins complexe pour les chambraisiennes. Néanmoins, la récente victoire contre Dijon a dû regonfler les joueuses de Jérôme Delarue à bloc. Une bonne performance en Lorraine pourrait permettre à Chambray de reprendre espoir dans la course aux play-offs. Par ailleurs, cette rencontre est l’occasion de préparer au mieux la rencontre de coupe de France, mercredi prochain, qui verra les conquérantes accueillir de nouveau Dijon lors des quarts de finale.

Les Remparts de Tours défieront Caen…

Les hockeyeurs des Remparts de tours sont désormais fixés ! Ils étaient en attente de la décision du CNOSF, le Comité National Olympique du Sport Français, saisi par les clubs de mont-Blanc et de Marseille. Les marseillais ont finalement obtenu gain de cause, et Mont-Blanc est rétrogradé à la 6ème place du championnat régulier, au bénéfice de Tours, finalement 5ème. Les tourangeaux connaissent donc enfin leur adversaire pour les play-offs. Il s’agira des Drakkars de Caen. Les deux équipes se joueront la qualification pour les demies-finales au meilleur des cinq matches (La première équipe avec trois victoires au compteur est qualifiée). Les remparts se déplaceront en Normandie pour y rencontrer deux fois les caennais, samedi et dimanche, avant de les recevoir la semaine prochaine, mercredi, puis éventuellement jeudi et dimanche.