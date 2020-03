[Municipales à Tours] Philippe Poutou en soutien à « C’est au Tour(s) du Peuple »

En compagnie de la députée insoumise, Sabine Rubin.

La liste « C’est au Tour(s) du Peuple » tenait ce mardi soir sa grande réunion publique avant le 1er tour de l’élection municipale à Tours. En présence de Philippe Poutou, leader du NPA et Sabine Rubin, députée de la France Insoumise, la réunion a tourné surtout au débat avec le public, venu en nombre (environ 200 personnes) dans la salle Anatole France de l’Hôtel de Ville.

La présence de la députée insoumise n’était pas anodine et a permis à Claude Bourdin de rappeler que lui aussi est soutenu par des Insoumis, alors que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a officiellement soutenu la liste conduite par Emmanuel Denis. Une présence importante donc dans la stratégie de campagne de celui qui entend incarner « la vraie gauche sociale et écologique ».

Sabine Rubin et Philippe Poutou qui ont tout à tour pris la parole pour dénoncer la politique du gouvernement et plus généralement s'exprimer sur le contexte social et politique général. Philippe Poutou a notamment insisté sur le rôle du mouvement des Gilets Jaunes qui « nous ont appris à manifester autrement ».

Claude Bourdin a poursuivi dans ce sens : « c’est une élection locale mais aussi nationale » a-t-il dit d’entrée, ciblant lui aussi et sans surprises la politique d’Emmanuel Macron, jugée comme « néo-libérale, anti-écologique et anti-sociale. » Les prises de paroles se sont succédées entre membres de la liste engagées dans différentes luttes sociales.

Des luttes sociales que Claude Bourdin et la liste « C’est au Tours(s) du Peuple » veulent représenter à travers les urnes.

