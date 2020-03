[Municipales à Tours] Maisons de Santé, EHPAD, espaces sans tabac… Qui pense quoi sur la santé ?

On fait aussi le tour des mesures pour les séniors.

Le 15 mars approche et avec lui le 1er tour des élections municipales. A Tours, 11 listes comptent solliciter les suffrages des électrices et des électeurs. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons une série d’articles sur les propositions des uns et des autres en fonction des grands thèmes de la campagne. Aujourd’hui, la santé et la politique en faveur des séniors. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure de la publication détaillée des programmes.

A LIRE AUSSI : Notre article sur les transports, sur le sport, sur l'économie, celui sur l'environnement et notre article sur la sécurité

Nicolas Gautreau – Les Indépendants

Le candidat veut améliorer la prise en charge de la dépendance à domicile : élargir l’offre d’aide et de soins à domicile afin « de remédier aux difficultés actuelles (manque de médecins, de spécialistes et engorgement des urgences). » Nicolas Gautreau souhaite également soutenir l’installation de professionnels de santé conventionnés (cabinets pluridisciplinaires ou maisons de santé, rez-de-chaussée d’immeubles…) et développer le portage des repas livrés à domicile. Pour les séniors il souhaite d’ailleurs augmenter l’aide aux travaux d’aménagement du logement, ou mettre en place un système de prêts de livres et de DVD voire de téléalarme en liaison avec le Conseil Départemental.

« Une réflexion sera aussi menée sur la possibilité de créer un service gratuit d’accompagnement des aînés pour leurs sorties. Ce service pourrait proposer des stages aux étudiants dans le cadre de leur parcours personnel et professionnel » dit-il également.

Programme complet sur son site web : https://pourdemaintours2020.fr

Emmanuel Denis – Pour Demain Tours 2020

Il souhaite créer un centre municipal de santé « qui permettra de généraliser le tiers payant sans avance de frais, de disposer d’un médecin référent, de déployer des campagnes de prévention contre les maladies chroniques, l’obésité et les addictions », créer des logements partagés pour les personnes électrosensibles, favoriser la pratique sportive et culturelle des personnes handicapées, « via le tissu associatif et par la mise en place d’une tarification adaptée pour les activités sportives, culturelles et évènementielles. » Il souhaite par ailleurs expérimenter l’idée d’un établissement d’accueil par le travail pour personnes handicapées qui assurerait des missions pour la restauration scolaire et créer des structures d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer afin de soulager les aidants.

Autres idées : construire un nouvel EHPAD public et adapter des logements pour les personnes âgées, expérimenter l’ouverture des cantines scolaires aux personnes âgées isolées et proposer une offre de transport en porte à porte pour les séniors.

Programme complet sur son site web : https://pourdemaintours2020.fr

Claude Bourdin – C’est au Tour-s- du Peuple

Dans son programme il propose de créer des Maisons de Santé dans tous les quartiers, en priorité les secteurs de la ville les plus populaires. Il propose un tarif de prestations funéraire réduit pour les plus modestes via les Pompes Funèbres Intercommunales et suggère un vaste plan de mise aux normes des lieux publics et privés pour les personnes en situation de handicap, doublé d’un soutien accru aux associations qui les accompagnent.

Plus de propositions sur son site de campagne : https://www.catdp2020.com/

Christophe Bouchet – Tours nous Rassemble

Lui aussi envisage la création de Maisons de Santé dans les quartiers, au nombre de 8 : les Casernes, les Rives du Cher, le Sanitas, Beaujardin, Moncseil, les Fontaines, les Halles et enfin l’Ermitage. Il souhaite – comme d’autres candidats – une Maison Sport-Santé, créer un grand équipement pédagogique et ludique sur la connaissance du corps humain sur le site de l’hôpital Clocheville amené à fermer avec son transfert sur le site du CHU Trousseau. Il propose l’expérimentation de zones non-fumeurs aux abords des écoles, crèches et centres de loisirs et – contre le bruit – d’autoriser uniquement les musiques acoustiques dans le secteur Colbert et Plumereau.

Pour les aînés, il suggère la création d’un Pass avantages séniors, des navettes dédiées à certains événements de la ville, désigner un conseiller municipal dédié aux séniors et mettre en service des voiturettes électriques dans les cimetières pour faciliter le déplacement et le transport de fleurs. Un magazine de la ville en gros caractères est prévu pour les malvoyants.

Pour en savoir plus, son site de campagne : https://www.bouchet2020.fr/

Philippe Lacaile – Tours en Mouvements

Il propose une tarification des transports spécifique aux personnes âgées et développer les animations en leur direction. Son programme ne comporte pas de propositions sur la santé. La liste propose également des zones sans tabac près des écoles et veut soutenir la mesure régionale consistant à salarier 150 médecins d’ici 2025 si un centre de santé est créé à Tours. Un quartier est identifié en particulier : le Sanitas. « Nous engagerons sans tarder le chantier pour l’accès aux soins de premier recours et pour faire de l’accès aux soins non programmés une responsabilité partagée entre la ville et l’hôpital. Nous aiderons SOS Médecins à réinstaller un centre de consultations en sud Loire dans un secteur où un stationnement facile sera assuré, en complément du nouveau centre de Monconseil. Nous soutiendrons une politique d'information et de prévention au sein des écoles » précise encore l’équipe du candidat.

Plus d’informations en consultant son site de campagne : https://toursenmouvement.fr/

Xavier Dateu – Vous + Nous = Tours

Dans le cadre du projet de transformation du CHU qui regroupera plusieurs services à Chambray, il souhaite le maintien d’une offre d’urgence sur le site de Bretonneau pour les habitants de Tours Centre.

Les détails sur son site de campagne : https://www.xavierdateu-tours2020.fr/

Michaël Cortot – Projet Citoyen pour Tours

Lui aussi estime nécessaire de construire un nouvel EHPAD pour les personnes âgées dépendantes ainsi que plusieurs résidences pour séniors et une maison d’accueil spécialisée dédiée aux personnes handicapées âgées. Il plaide pour la création d’une mutuelle municipale de santé, soit un contrat de complémentaire santé collectif inspiré d’un modèle déjà en vigueur dans d’autres villes. Michaël Cortot souhaite l’ouverture de Maisons de Santé et n’exclut pas de salarier des professionnels de santé, dont un médecin pouvant assurer des visites à domicile. Il plaide pour un maintien du CHU Bretonneau en centre-ville.

Plus d’infos sur son site Internet : https://projetcitoyenpourtours.fr

Benoist Pierre - C’est votre Tours

Il se dit favorable au développement d’une politique de prévention visant à l’acquisition des gestes de premier secours par la population et des principes de préservation du capital santé. Il suggère la construction d’un centre de santé municipal aux larges horaires d’ouverture et l’ouverture d’une maison spécialisée pour les personnes handicapées associée à des services (commerces, auto-école spécialisée…). Benoist Pierre veut favoriser les lieux de rencontre intergénérationnels dédiés aux séniors avec l’ouverture en parallèle de deux résidences mixant l’accueil de séniors et d’étudiants.

Autres idées : densifier le réseau de défibrillateurs cardiaques pour intervenir rapidement en cas de malaise et instaurer des espaces publics sans tabac dans les parcs.

Pour en savoir plus, consultez son site : https://www.benoistpierre2020.fr/

Au moment de publier cet article nous ne connaissions pas les propositions de Thomas Jouhannaud (Lutte Ouvrière – Le camp des travailleurs), Carole Charrier (Nous ne battrons pas en retraite à Tours) et Gilles Godefroy (Alliance et Rassemblement pour Tours).