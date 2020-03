[Faut y aller] Festival Bruissements d'Elles : 3 spectacles vivement conseillés

L'événement dédié à la création féminine va durer jusqu'à fin mars.

Chaque année en Touraine, le mois de mars est dédié à la création féminine via le festival Bruissements d'Elles qui dure plusieurs semaines un peu partout dans le département : Tours, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré... Etablie par une équipe à 95% féminine, la programmation s'attache à mixer les propositions culturelles, allant de la musique au cinéma via le théâtre ou la danse. On peut y croiser des artistes confirmées comme Juliette - marraine de l'édition 2019 - ou Suzane - dont le passage à La Parenthèse de Ballan est déjà complet - mais aussi beaucoup de troupes émergentes qui ne demandent qu'à être découvertes. Nous avons sélectionné trois propositions (le reste est sur le site de l'événement).

----------

1 - Hommage à Agnès Vadra

Depuis quelques années, Bruissements d'Elles s'ouvre au cinéma et pour 2020 il rend hommage à la grande Agnès Varda. L'occasion - si ce n'est pas déjà fait - de découvrir son film Visages villages réalisé avec JR. "Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences" détaille l'organisation du festival. Séance le 10 mars à 14h30 à La Pleïade de La Riche.

2 - Théâtre à Saint-Cyr-sur-Loire

Jeune fille cherche baby-sitting est l’histoire d’une adolescente qui grandit sous nos yeux. Pour nous, elle nous livrera en direct ses émois, ses non-dits, ses colères, ses indignations. Le spectacle est proposé par la Cie du Chat Pitre le 24 mars à Saint-Cyr-sur-Loire, à l'Escale (20h30). D’après le roman d’Eva Kavian « Premier chagrin », (éditions Mijade)

3 - Ich bin Charlotte à Joué-lès-Tours

C'est le spectacle d'ouverture proposé ce mercredi soir à Malraux. "Tirée d’une histoire vraie, la pièce retrace l’enquête troublante menée par deux amis Américains pour tenter de percer le mystère de Charlotte von Mahlsdorf, un personnage fascinant et subversif devenu une icône de la pop-culture berlinoise. Charlotte est une énigme. Comment a-t-elle pu traverser les heures sombres du nazisme et du communisme sans jamais dissimuler son travestissement ? Quels événements l’ont conduite à collectionner des meubles anciens, à ouvrir un cabaret dans les années 1950, puis à s’exiler ?" lit-on suir le pitch du spectacle. Avant la séance, dès 19h30, avant-scène avec l collectif Coqcigrue.