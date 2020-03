StorieMunicipales, J-13 – Peu de femmes têtes de liste en Touraine ; Un député candidat à Bléré ; Le programme de C. Gatard à Chambray…

Et quelques réunions publiques à Tours.

En attendant le 1er tour des élections municipales en Indre-et-Loire dimanche 15 mars, Info Tours fait un point régulier sur la campagne dans différentes communes.

Où sont les femmes ?

La préfecture d’Indre-et-Loire a publié la liste des candidatures dans les différentes communes du département. 412 au total. La loi prévoit que les listes doivent comporter un nombre identique d’hommes et de femmes dans les communes de plus de 1 000 habitants afin de garantir la parité dans les conseils municipaux. Très bien. Cela dit, combien de femmes se retrouvent en tête de liste, poste le plus médiatisé et qui amène souvent à une élection en tant que maire en cas de victoire ? Réponse : moins de 100. 22% selon nos calculs.

A Tours, sur 11 listes, une seule est menée par une femme… Et encore, la candidature de Carole Charrier a été déposée à la dernière minute. A Joué-lès-Tours : 5 listes, une femme. Amboise : 4 listes, une femme. Chinon : 4 listes, parité parfaite. Saint-Pierre-des-Corps : 7 listes, 6 hommes. Il est probable qu’après le scrutin, les femmes maires soient encore largement sous représentées dans le département…

BLERE – Le député candidat

On a beaucoup parlé de Fabienne Colboc, députée LREM du Chinonais et candidate tête de liste pour ravir la mairie de Chinon à Jean-Luc Dupont. Et les autres ? Sophie Auconie, Philippe Chalumeau et Sabine Thillaye n’y vont pas. En revanche Daniel Labaronne (LREM lui aussi) se présente à Bléré. Néanmoins, pas en tête de liste. Il est en 21e position ce qui, en cas d’élection, ne l’obligera pas à démissionner de l’Assemblée contrairement à Fabienne Colboc. Il avait d’ailleurs quitté la mairie de Bléré en 2017 pour lui préférer le Palais Bourbon.

CHAMBRAY-LES-TOURS : Le programme de Christian Gatard

Opposé à une liste (celle de Michel Lamy), le maire sortant a présenté son programme. Il affiche l’ambition de mettre en service la ligne B du tram le 1er septembre 2025, veut lancer une étude pour couvrir l’A10 entre la D943 et la D910 pour y faire un écoquartier avec logement étudiant, parc urbain, logement résidentiel et hôtels, compte ouvrir deux nouvelles lignes de bus pour desservir la commune.

Autres projets : créer de nouveaux city-stades et de nouveaux locaux pour le foot au Breuil, renforcer la programmation culturelle pour les enfants, proposer des lieux de productions gratuits aux artistes, rénover l’espace Yves Renault et y aménager de nouvelles salles, créer des jardins participatifs et lieux dédiés à la permaculture, mettre en place un plan vélo « ambitieux », proposer des lignes de pédibus et vélobus pour aller à l’école, interdire toute construction sur les espaces verts et les terres agricoles, offrir de l’habitat individuel diversifié 10% moins cher que les prix du marché et favoriser les projets d’habitat participatif, récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts, mettre à disposition d’un agriculteur les terres derrière le gymnase et lui acheter la production pour les cantines (en bio), faciliter l’accès des assistantes maternelles aux salles municipales, créer une bourse aux stages pour les jeunes, ouvrir une canine bio pour tous en centre-ville, créer un réseau d’aide à la parentalité, proposer aux entreprises des conventions d’objectifs pour engager des Chambraisiens, équiper une quinzaine de bâtiments municipaux de caméras de surveillance…

TOURS – Quelques réunions publiques

Benoist Pierre (LREM) à la salle familiale des Fontaines ce mardi 3 mars à 18h30, le 5 à la salle Tonnelé à la même heure.

Table ronde sur la solidarité de la liste d’Emmanuel Denis ce mardi à 20h à Tonnelé, mercredi à la même heure réunion sur l’économie au Sanitas.

Claude Bourdin reçoit ce mardi à 19h30 salle Anatole France de l’Hôtel de Ville le porte-parole du NPA Philippe Poutou, qui a été candidat à la présidentielle.

Christophe Bouchet organise un meeting à 18h30 ce mardi à l’Hôtel de Ville.

Michaël Cortot sera ce mardi à 19h à l’école Molière et le lendemain à la même heure à l’école André Gide.

Xavier Dateu est annoncé ce mardi à 19h à l’école André Gide et jeudi à 19h à l’école Raspail.