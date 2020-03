StorieTouraine, 02/03/20 – Elan de solidarité à Ambillou ; Mobilisation contre la réforme des retraites ; Un chèque après le Pot au Feu Géant…

Et des idées de sorties.

Chaque jour, la StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi…

--------------------

Elan de solidarité à Ambillou…

Ce week-end le village a été marqué par un incendie : une famille a tout perdu suite au feu dans sa maison. Une cagnotte en ligne vient d’être lancée pour aider cette famille hébergée chez des voisins depuis le drame. Des personnes du village les ont aussi aidés en récupérant meubles ou vêtements.

Saisie de drogue…

Les policiers tourangeaux indiquent avoir interpellé 3 personnes de 20 à 26 ans pour trafic de drogue. Un kilo de cannabis, un peu de cocaïne et plus de 2 600€ en liquide ont été découverts lors d’une perquisition. Les suspects ont été présentés à la justice pendant le week-end.

Réforme des retraites...

L'intersyndicale opposée au texte appelle à une mobilisation ce mardi, dans le but de protester contre le recours au 49-3 par le gouvernement pour adopter la loi sans vote lors de son examen en prmeière lecture à l'Assemblée Nationale. Une Assemblée Générale a lieu aux Tanneurs ce lundi soir à 17h30. Samedi soir, quelques personnes s'étaient aussi rassemblées dans le centre de Tours pour dénoncer ce passage en force de l'exécutif.

Sirène d’alerte…

Rappelons que la sirène d’alerte de la mairie de Tours, après plusieurs décennies de bons et loyaux services, prend aujourd’hui sa retraite. Voilà pourquoi une voie de circulation a été neutralisée Place Jean Jaurès.

Pot au feu géant...

Après le pot au feu géant qui se déroulait place des Halles le 15 février dernier, les organisateurs ont eu le plaisir de remettre les bénéfices réalisés durant l’opération au Restos du cœur. C’est un chèque de 22 000€ qui a ainsi été remis à l’association caritative. Rappelons que le pot au feu avait été un franc succès, l’intégralité des portions prévues avait été écoulées lors de l’évènement, dont c’était la 24ème édition.

Sorties...

Concert de jazz, ce lundi soir au Strapontin café, rue de Châteauneuf à Tours, avec un trio composé de David Lewis à la trompette, Cédric Piromali à l’orgue et Patrick Filleul à la batterie. Le concert débute à 20 heures 30, l’entrée est gratuite.

Pour les tous petits, à noter ce mardi à l’Escale de Saint-Cyr, la compagnie Rebondire donnera deux représentations de son spectacle « Albums et comptines en vadrouille », l’une à 10 heures, l’autres à 17 heures 30. C’est gratuit, sur réservation, au 02 47 49 59 08.

Cinéma : On a testé « Mes jours de gloire »...

Réalisé par Antoine de Bary, Mes jours de gloire met en scène les mésaventures d’Adrien, interprété par Vincent Lacoste, que l’on croirait jouer son propre rôle, pour ainsi dire… Le pitch : Après un premier succès au cinéma, Adrien, jeune comédien pourtant prometteur, s’est laissé aller, et, tout en nonchalance, n’a plus tourné depuis plusieurs années… Si bien que les problèmes s’accumulent, au point qu’il en est réduit à revenir vivre chez papa-maman, interprétés par Christophe Lambert et Emmanuelle Devos. Une bonne comédie qui prête aux éclats de rires, avant de prendre un virage plus dramatique. On aurait aimé peut-être un film un peu plus incisif, un peu plus élaboré. Mais pour autant, il se laisse volontiers regarder !