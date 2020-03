StorieTouraine, 01/03/20 – Alerte orange vents violents en Touraine ; Un wallaby en cavale près d’Amboise ; Dernier jour pour la patinoire de Chambray…

Et tous les résultats sportifs du samedi.

Chaque jour, la StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche…

Vents violents…

Comme plusieurs autres départements du centre et de l’Ouest du pays, l’Indre-et-Loire est placée en vigilance orange à cause de vents violents ce dimanche. Le temps s’annonce perturbé toute la journée avec des rafales qui pourraient dépasser les 100km/h en début d’après-midi avant le retour au calme en soirée. Cet épisode a entraîné l’annulation du défilé du Carnaval de Manthelan.

Un wallaby en balade…

La réserve de Beaumarchais d’Autrèche a perdu un wallaby et il se promène depuis plusieurs jours dans la campagne tourangelle… L’animal qui mesure moins d’1m et ressemble a un kangourou se déplace en faisant des bonds et risque de causer des accidents selon les gendarmes qui l’ont aperçu dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Nazelles-Négron. Ils appellent donc les personnes qui verraient l’animal à le signaler en appelant le 17 afin qu’il puisse être retrouvé et anesthésié avant d’être rendu à ses propriétaires.

Foot…

Le Tours FC renoue avec la victoire en championnat de National 3 ce samedi grâce à un succès 2-1 contre la réserve d’Orléans, et reste donc toujours nettement leader de sa poule. Autres résultats : Avoine l’emporte 4-2 face à la réserve de Châteauroux, le FCOT de Ballan-Miré domine nettement Vierzon 3-0, 1-1 entre Montlouis et Chartres.

Basket…

Tours a perdu 88-74 à La Rochelle ce samedi soir pour la dernière journée de la phase 1 du championnat de Nationale 1 mais le club termine quand même 2e de sa poule. Il entame désormais la 2e partie du championnat face aux meilleures équipes de l’autre poule avec l’ambition de se qualifier en play-offs.

Hockey…

Les Remparts terminent la saison régulière de D1 par une victoire 3-2 contre Strasbourg. Ils étaient déjà assurés de jouer les play-offs… Mais on ne sait pas encore contre qui car une décision doit tomber dans la semaine pour arbitrer un litige entre le club de Marseille et celui de Mont-Blanc. Cela pourrait avoir des conséquences au classement. Si rien ne change, Tours affrontera justement Mont-Blanc en quarts de finale dès le week-end prochain.

Rugby…

Et c’est Chinon qui remporte le derby de Fédérale 3 contre Tours, 20-18. Un succès acquis dans les dernières secondes de la rencontre.

Ça glisse…

Dernier jour pour profiter de la patinoire de Chambray-lès-Tours au Château de la Branchoire en attendant la rentrée des classes ce lundi. Tickets à 4€ et ouverture de 10h à 20h.