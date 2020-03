StorieTravaux, 01/03/20 - Ralentissements sur les autoroutes et chantiers en ville

Des sorties fermées, aussi.

Chaque dimanche sur Info Tours on fait le point sur les chantiers portés à notre connaissance pour que vous puissiez organiser vos trajets.

-----------------

A10 :



Du lundi 2 mars à 10h au vendredi 6 mars à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre l'échangeur de Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation.

Les nuits du mercredi 4 et jeudi 5 mars, de 20h à 7h : fermeture de la sortie de l'échangeur de Vouvray (n°20), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

A10/A85 :



Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local

A85 :



Du dimanche 23 février à 00h jusqu'au dimanche 1er mars à 00h, jour et nuit : Fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Tours :

Ce lundi début de 6 semaines de travaux rue Saint-François près du Jardin Botanique. Les places de stationnement seront neutralisées entre l'Avenue du Prieuré et la Place Charles VIII.

Mercredi, début de travaux pour 2 semaines Rue Edgard Poé dans le quartier des Fontaines, notamment pour assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. La circulation sera déviée.