StorieTouraine, 29/02/20 – Coronavirus : un numéro pour les entreprises locales ; Le TVB battu à Toulouse ; Un César pour le Centre-Val de Loire…

Et le point sur les matchs du jour.

La StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi.

Coronavirus : une aide aux entreprises…

Ce samedi matin la France recense 57 cas de COVID-19, plus de 800 en Italie. Les communes relaient les appels à rester chez soi pour les salariés ou les enfants revenant de zones à risques et la DIRECCTE Centre-Val de Loire qui se charge d’accompagner les entreprises ouvre une ligne dédiée en cas de questions. Un mail ([email protected]) ou un téléphone (02 38 77 69 74).

Incendie…

Dans la nuit, un incendie s’est déclaré à Ambillou, Rue du Général de Gaulle. Les pompiers font état d’une maison totalement embrasée. 18 secouristes se sont rendus sur place.

Volley…

Le TVB perd encore. Après sa défaite à Narbonne, il a été dominé 3-0 par Toulouse ce vendredi dans la ville rose, mais reste leader de Ligue A. Dans deux semaines, le club doit revenir dans la même salle pour disputer sa demi-finale de Coupe de France et – peut-être – une finale face aux Toulousains si les deux équipes se qualifient.

Hockey…

Tours reçoit Strasbourg à 20h30 à la Patinoire pour son dernier match de la saison régulière de D1 avant les play-offs. Match à enjeu car en cas de succès les Remparts pourraient terminer dans le top 4 et recevoir leur adversaire lors du 1er quart de finale. En cas de succès, Strasbourg pourrait par ailleurs se maintenir d’office, donc les Alsaciens seront aussi très motivés.

Foot…

Tours-Orléans : voici le match du jour à 18h à la Vallée du Cher. Le Tours FC reste leader du championnat régional de National 3 mais espère retrouver la victoire après deux défaites consécutives en championnat et en Coupe du Centre.

Basket…

Les Tourangeaux vont à La Rochelle ce samedi à 20h pour le dernier match de la phase 1 du championnat de Nationale 1. En cas de succès, l’UTBM conservera sa 2e place ce qui le mettra en bonne position pour la phase 2 face aux meilleures équipes depuis le début de la saison. Prochain objectif : se qualifier en play-offs.

Rugby…

On va assister à un derby ce samedi : Chinon reçoit Tours dans le cadre du championnat de Fédérale 3. Match au stade Raymond Bourdon à partir de 16h.

Cérémonie des César…

Au-delà des polémiques sur les nominations et récompenses attribuées à Roman Polanski et à son film J’accuse alors que le réalisateur est accusé de crimes sexuels, on peut retenir que deux œuvres représentaient le Centre-Val de Loire lors de cette soirée. L’une d’elles repart avec une récompense : La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel, film d’animation réalisé à Vendôme. Il remporte le César du meilleur court-métrage d’animation.