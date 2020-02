[Photos du jour] Nos looks préférés au Japan Tours Festival 2020

Le festival se tient jusqu'à dimanche.

La culture japonaise, la pop culture, l'univers geek... Tout ça réuni sous le toit du Parc Expo de Tours le temps d'un week-end pour la 2e édition du Japan Tours Festival à cet endroit. Objectif : atteindre de nouveau la barre des 20 000 entrées pour asseoir le déménagement du festival, grand événement hivernal populaire.

Le Japan, on l'aime pour la diversité des activités (marché, jeu vidéo, manga, conférence, musique, danse...), pour les rencontres qu'on peut y faire aussi : les visiteuses et visiteurs rivalisent souvent d'imagination pour arpenter les allées avec des costumes inventifs inspirés des personnages qui les fascinent, et qui peuvent parfois avoir nécessité un temps fou de préparation. Ce sont notamment ces looks colorés, surprenants, que Claire Vinson a caputré lors de sa visite sur place. Son reportage complet est à découvrir ci-dessous. Le Japan reste lui ouvert jusqu'à dimanche.