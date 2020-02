StorieTouraine, 28/02/20 – Colis suspect en gare de Tours ; Feu de restaurant à Joué ; Nada Surf à l’American Tours Festival…

Et le TVB à Toulouse.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’information en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Colis suspect à la gare de Tours…

Une grosse semaine après la découverte d’une valise suspecte (mais vide) Galerie Nationale à Tours, voilà qu’un autre bagage suspect a été signalé ce vendredi à la gare. Le deuxième du mois. Le signalement a été effectué à la mi-journée et le bâtiment évacué dans la foulée. La valise en question se trouvait dans un train qui arrivait de Saumur à vide. Les démineurs les plus proches situés à La Rochelle ont été appelés pour intervenir. Un train en direction de Tours a dû s’arrêter à La Membrolle et les passagers acheminés vers leur destination en car.

Feu de restaurant à Joué-lès-Tours…

L’alerte a été donnée en fin de nuit Impasse du Placier. 5 engins, deux lances et 18 secouristes ont été mobilisés pour éteindre les flammes. L'intervention a permis de préserver 230m² de l'établissement selon les secours. Il y avait un incendie dans un chalet et l'autre au niveau de poubelles. on en ignore l'origine.

Volley…

Une nouvelle journée du championnat de Ligue A ce vendredi soir : Tours se déplace à Toulouse à 20h.

Nada Surf à l’American Tours Festival…

La programmation du festival américain du Parc Expo de Tours s’est agrandie ce vendredi : Nada Surf est attendu sur scène samedi 4 juillet, aux côtés de Placebo ou Jean-Louis Aubert déjà prévus en concert ce week-end-là (au total plus de 30 artistes sur 4 scènes, dont deux en plein air. Reignwolf s’ajoute aussi à la liste des têtes d’affiche le samedi tout comme le trio Kitty, Daisy & Lewis). L’événement débutera dès le vendredi 3 juillet et se poursuivra jusqu’au 5 en englobant la fête nationale américaine ce qui promet de belles animations. Comme d’habitude la country ou les food trucks seront partout. Les réservations sont ouvertes.