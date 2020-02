Carnavals de Manthelan et Joué, Japan Tours Festival… Tout ce qu’il faut pour passer un super week-end !

Et une fête organisée exprès pour le 29 février !

Chaque vendredi sur Info Tours on vous sélectionne une dizaine d’idées de sorties pour votre week-end en Indre-et-Loire. Voici le programme de ce week-end bissextile, jusqu’au 1er mars.

Carnaval de Manthelan…

Immanquable chaque année, le plus grand carnaval d’Indre-et-Loire clôt les vacances scolaires de février dans le sud du département. Toute la journée, le village sera coloré, empli de chars et de déguisements. Sans oublier la fête foraine. Le grand défilé s’élancera en milieu d’après-midi.

Carnaval de Joué-lès-Tours…

En apéritif, ce vendredi Joué-lès-Tours fait son carnaval tout l’après-midi au Parc de la Rabière avec une déambulation, des animations, une kermesse et un Volley-ball géant. 3 cortèges distincts partiront de 3 lieux différents pour déambuler dans leur quartier respectif et se retrouveront au Parc de la Rabière. Départ à 13h45 du Secteur Jeunes du Morier, départ à 13h45 du Secteur Jeunes de la Vallée-Violette, départ à 14h de la place N.Mandela pour le quartier Rabière.

Sur place différents animations seront proposées sur la scène (Danse pour les plus jeunes, chorégraphie et défilé...) soit autour d'ateliers kermesse (Bulle à savon géante, pêche à la ligne…).

Japan Tours Festival…

On a déjà eu l’occasion d’en parler avec Dina ou Brigitte Lecordier : le grand événement tourangeau de la pop culture s’ouvre ce vendredi matin au Parc Expo, où il a déménagé dès son édition 2019. Jusqu’à dimanche, on y attend environ 20 000 personnes pour un show de K Pop (ce vendredi 11h30 avec les Tourangelles d’YNS), des jeux vidéo, des concerts, des conférences, des ateliers autour de la culture japonaise, des dédicaces… A ne pas manquer : les grandes photos de groupes de cosplayers et de cosplayeuses. Nouveautés 2020 : une 2e entrée au village gastronomique de la Foire. Et des navettes bus depuis la gare de Tours. Plus d’infos sur www.japantoursfestival.com

Un week-end de soutien au Plessis...



Le Plessis c’est le château de Louis XI à La Riche, propriété de la ville de Tours et occupé par la Cie Cano Lopez qui y organise notamment des résidences et des spectacles. Elle a besoin de fonds donc le bar Le Cubrik de la Rue au Change organise tout un week-end sur le thème du Plessis. C’est samedi et dimanche avec un pop up store à 18h samedi, des concerts le soir dès 21h, théâtre jeune public dimanche matin puis brunch (sur réservation), concert de Thé Vanille en acoustique à 14h et carte blanche aux Ilots Electroniques à 15h. Notez que samedi à 9h Mathieu Giua d’Info Tours et 37° animera un débat autour de l’avenir du Plessis.

Les infos sur ce lien.

Une bissextile party…

L’ancienne maison close l’Etoile Bleue dans le quartier Courteline accueille une soirée gratuite ce samedi 29 février de 15h à 20h. Des concerts : Alice HA & A.M Love Poems (poésie folk rétroprojectée - Nantes) - Arsouille Slick (power folk - Tours) - Oa Aye (guitare ambiant - Saint Etienne) - Chateaucreux (drone K7 - Saint Etienne)

Des expos : Zamzamrec (diy label & sérigraphies - St Aignan) - Maquillage/Crustacés (sérigraphies - St Etienne) - Kmcha (graphiste illustratrice - Tours) - Eric Guyot (photos de concert n&b - Tours) - Alban (graphiste organique - Tours)

Une Friperie : Vertigo Vintage (vêtements et articles de seconde main - Tours). Buvette et crêpes à prix libre + visite guidée du lieu située au 15 Rue du Champ de Mars.

Nettoyage du bord du Cher…

Opération organisée samedi matin dès 9h à Véretz, rendez-vous Place du Girouet. L’objectif est simple : réunir un maximum de personnes pour nettoyer les bords de la rivière.

Sport…

Samedi à 20h30, les hockeyeurs des Remparts reçoivent Strasbourg à 20h30 pour le dernier match de la saison régulière de D1 avant les play-offs.

Un peu plus tôt à 18h, le Tours FC reçoit Orléans pour le championnat de National 3 en foot. C’est à la Vallée du Cher. Objectif : gagner de nouveau après la défaite à Saran et celle en Coupe du Centre à Amilly.

Et pour les amateurs de basket, une soirée NBA au Dakota Café du Bd Heurteloup dimanche dès 20h30.