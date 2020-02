[#MIAM] Un fief du vin nature Rue Colbert (avec de sacrées planchettes !)

On a testé Dame Jeanne.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours consacrée à l’actualité gastronomique du département. On teste, on paye comme tout le monde, et on vous raconte.

---------------

Depuis le temps qu’on nous en parlait ! Il y a quelques mois un nouveau bar à vins ouvrait Rue Colbert. Après La Réserve ou Le Spot, voilà donc une nouvelle adresse pour se poser avec un bon verre et les gourmandises qui vont avec. Un endroit où il est conseillé d’arriver tôt voire de réserver car c’est petit : une vingtaine de places à tout casser, réparties de part et d’autre d’une élégante salle émaillée de belles poutres en bois. Sur les murs, quelques détails attirent l’œil comme le best-seller de Stéphane Hessel Indignez-vous.

Dans son genre, Dame Jeanne renverse la table. L’établissement se spécialise sur les vins nature. A la différence des bouteilles bio, ces breuvages sont sans sulfites ajoutés.

En se déplaçant jusqu’au bar, on peut commander des verres autour de 5€. On commence par un valençay bien équilibré et un vouvray, avant de poursuivre avec un beaujolais éclatant et des bulles de montlouis. A deux, on en profite pour faire l’accord vin-planchette. Celle-ci arrive avec des rillons en tranches, un excellent saucisson, un peu de guacamole et une farandole de fromages (du Cantal au bleu en passant par le Sainte-Maure, petit festival en bouche !). Evidemment, il y a aussi des rillettes. Si vous avez encore faim, vous pouvez commander des plats comme la saucisse au couteau et ses frites (qu’on aurait préférées plus croustillantes).

Bilan : une soirée autour de 50€ avec 4 verres de vin, un soft, une planchette et un plat, dans une ambiance détendue, avec un service efficace. On recommande.

La page Facebook de Dame Jeanne.