[Rencard] Dina est vice-championne du monde de « Just Dance » et elle vient à Tours

On l’attend au Japan Tours Festival.

[Rencard] c’est la rubrique d’Info Tours consacrée aux interviews décalées de personnalités qui font l’actualité en Indre-et-Loire. A l’approche du Japan Tours Festival organisé ce vendredi, ce samedi et ce dimanche au Parc Expo de Tours on a discuté avec Dina, triple championne de France du jeu vidéo Just Dance, et aussi vice-championne du monde. La trentenaire qui se fait connaître dans le monde du e-athlétisme depuis 5 ans réveillera la grande scène de l’événement samedi et dimanche. Quand on l’a appelée, cette femme à l’esprit de tornade sortait tout juste du métro…

Tu as déjà tourné des vidéos Just Dance dans le métro ?

Oui mais normalement il faut avertir la RATP sinon tu peux te faire virer… ce qui m’est arrivé. Et puis c’est compliqué parce que les trains font beaucoup de bruit. Ça reste tout de même un bon souvenir : je l’avais tenté en 2015 avec un ami brésilien.

Il y a d’autres lieux insolites où tu tournes ?

Plein ! Parkings, bibliothèque, piscine… Ma vidéo la plus vue c’est au Louvre, en momie. J’ai été danser sur un skatepark, évidemment à la plage dans le Sud, à Bora-Bora ou dans le désert aux Canaries : impossible de résister ! Dès que je peux j’essaie de prévoir des tournages dans des endroits qui changent de Paris.

Viens tourner à Tours !

Quand je viens en convention j’ai rarement du temps libre, donc je le consacre à dormir. Je l’aime quand même fait une fois à Marseille, dans le Mucem grâce à une personne de ma communauté. C’était un samedi soir, entre 20h et 23h. Le problème c’est que la location des lieux est souvent chère et que ma chaîne YouTube (111 000 abonnés, ndlr) ne rapporte quasiment rien. J’ai déjà voulu tourner dans un cirque, ils me réclamaient 400€ et je ne pouvais pas me le permettre.

C’est ton rêve de tourner dans un cirque ?

Oui parce que ma choré préférée de tous les temps c’est sur Circus de Britney Spears. Je voudrais pouvoir danser dans un cerceau !

Dans tes vidéos, tu travailles énormément ton look…

J’aime faire vivre mes personnages, me mettre dans leur peau et puis c’est plus agréable en tant que viewer… Attends, faut que j’arrête avec les anglicismes… C’est plus agréable pour le public.

Tu la trouves comment la version 2020 de Just Dance ?

Chaque fois qu’une nouvelle version sort c’est un peu Noël… Quand on arrive en septembre-octobre, on a tellement poncé le jeu précédent qu’on a envie de nouveauté, ça nous apporte une bouffée d’air frais. Dans toutes les nouvelles versions il y a une cinquantaine de nouvelles chorés, c’est pas mal. En plus cette année le jeu fête ses 10 ans avec un mode Histoire où l’on peut refaire les chorégraphies iconiques de chacun des jeux. C’est sympa !

Tu reprends par fois les anciennes versions ?

C’est rare parce que j’ai accès à Just Dance Unlimited, un programme où on peut trouver 80% de toutes les chorégraphies de l’histoire du jeu. Et puis chaque semaine en convention on me réclame des chorés d’anciens jeux, pareil en stream. Par exemple je joue Rasputin ! C’est le public qui choisit, je fais tout à la demande. J’adapte mon animation à lui… Des fois il y a des trolls, ou des chorés que j’ai oublié mais la plupart je les connais par cœur.

Tu passes combien de temps par semaine pour Just Dance ?

Je fais 1 ou 2 streams de 2h, j’enregistre une vidéo par semaine ce qui me prend 1 à 2h selon la chorégraphie… Je peux animer jusqu’à 4h par jour pour la chaîne Le Stream… Si tu comptes, ça fait pas mal ! C’est pour ça que je suis passé à mi-temps à mon boulot et que j’envisage de le quitter cette année pour me consacrer à plein temps à ma carrière de justdanceuse et d’animatrice. Avec l’animation, je m’ouvre à d’autres univers sur la culture pop et j’adore ça !

Un jeu vidéo qui t’as marqué récemment ?

Destroy all humans que j’ai fini. Et puis récemment je me suis beaucoup engueulée avec mon copain et mes amis sur Overcooked 2. N’importe qui qui y a déjà joué peut comprendre ça ! Mais globalement, je n’ai pas beaucoup de temps pour me lancer dans des jeux d’aventure…

Un jeu que tout le monde a adoré mais avec lequel tu n’as pas forcément accroché ?

Pokémon… Je comprends le côté attirant, surtout que j’y ai beaucoup joué plus jeune (j’avais Pokémon rouge). Mais là je n’avais pas trop envie de me replonger dedans. Quand tu dors 6h par nuit, que tu passes déjà beaucoup de temps sur Just Dance, tu ne sacrifies pas une heure de plus pour un jeu.

Tu vas faire une animation le matin au Japan Tours Festival, ça ira ?

Ah mais je suis du matin ! Par contre il me faut au moins 1h30 pour me préparer. Je vais à mon rythme.

Quels sont tes défis pour 2020 ?

Lancer de nouveaux concepts de vidéos ou de streams. Je ne m’interdis pas de repartir en compétition car il n’y a jamais eu de championne du monde féminine de Just Dance et ça m’embête. Mais il faut voir les modalités : je ne suis pas d’accord avec toutes les règles comme les votes sur Twitch (à cause des risques de bots). Et puis on ne sait pas toujours ce que les juges attendent : s’ils veulent qu’on reproduise exactement les mouvements du jeu ou que l’on s’en inspire. Il faudrait que ce soit plus clair. J’aime bien interpréter à ma façon, j’ai créé des chorés même si je ne suis pas excellente mais pour moi la compétition c’est faire exactement les mouvements du jeu.

Propos recueillis par Olivier Collet