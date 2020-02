StorieTouraine, 26/02/20 – La page Beaufils se tourne à St Pierre ; L’immobilier atteint des sommets à Tours ; On plante des arbres au parc de la Cousinerie…

On parle aussi de la campagne de collecte alimentaire des Restos du cœur...

La StorieTouraine vous résume l'essentiel de l'info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce mercredi :



DERNIER CONSEIL MUNICIPAL A SAINT PIERRE DES CORPS POUR MARIE-FRANCE BEAUFILS

Une page se tourne à Saint-Pierre-des-Corps, où Marie-France Beaufils a présidé son dernier conseil municipal ce mardi soir. Agée de 73 ans et première édile de la commune depuis 1983, celle qui a notamment été également sénatrice d’Indre-et-Loire entre 2001 et 2017 ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de la commune. C’est Michel Soulas, conseiller municipal de la majorité, qui portera les couleurs du parti communiste le 15 mars prochain lors des élections dans la cité cheminote.

L’IMMOBILIER FLAMBE A TOURS

8%, c’est l’augmentation de l’immobilier à Tours au cours des 12 derniers mois. Les taux d’intérêt, toujours au plus bas, ont favorisé les transactions, qui ont elles aussi battu des records : plus de 11 000 dans le neuf, plus de 10 000 dans l’ancien, soit une hausse de 16 %.

SURENCHERE VEGETALE A TOURS

La campagne électorale bat son plein, et à quelques encablures du premier tour de municipales, l’équipe en place à Tours vient d’annoncer la mise en terre de 500 arbres à Tours-nord, au parc de la Cousinerie, comme elle l’avait promis au mois de décembre. Selon un ratio établi de deux arbres planté par mariage célébré et d’un arbre planté par naissance enregistrée, si l’on sort les calculettes : 412 mariages=824 arbres, auxquels il convient de rajouter 900 arbres pour autant de naissances au cours de l’année écoulée, nous permettent d’arriver à un total théorique de 1724 arbres. 1724-500= 1224 arbres qu’il reste à planter d’ici les élections pour arriver au total espéré… On est encore loin du compte, mais c’est peut-être déjà assez pour couper l’herbe sous le pied écologiste d’Emmanuel Denis et consorts…

LES RESTOS DU CŒUR SONT A LA RECHERCHE DE BENEVOLES

Se profile la grande collecte des Restos du cœur, du 06 au 08 mars prochains, durant laquelle l’association d’aide aux plus démunis fondée par Coluche va investir les supermarchés du pays. En Indre-et-Loire, pour cette action, ce sont pas moins de 1500 bénévoles qui devront se mobiliser pour réaliser la collecte dans 130 commerces. Si vous souhaitez vous engager pour cette action, rendez-vous directement sur le site de l’association :

https://www.restosducoeur.org/associations-departementales/les-restos-du-coeur-dindre-et-loire/

QUELQUES IDEES DE SORTIES POUR CE JEUDI

Si vous ne connaissez pas encore la Maison des jeux de Touraine, c’est l’occasion de venir la découvrir chaque jeudi soir à la ludothèque Toulouse Lautrec, sise justement au 7 de la rue Toulouse Lautrec, à Tours. Vous pouvez venir y découvrir les milliers (sans exagération aucune) de jeux proposés par l’association, et si vous êtes convaincus par votre expérience, y adhérer pour la somme modique de 3€. Rendez-vous à partir de 20 heures.

Dans le cadre des Cinévacances, Ciné Off et la mairie de Saint-Cyr vous proposent une projection ce jeudi du film d’animation Le voyage dans la Lune, qui nous emmène en orbite autour de la Terre, en compagnie de Solan et Ludwig, pour leurs nouvelles aventures. Rendez-vous à la salle polyvalente de l’Escale, le début de la séance est à 14 heures 30, tarif 4,5 et 6 €.

A Montlouis, l’équipe de la Maison de la Loire se propose de vous emmener sur la piste des animaux qui fréquentent les abords du fleuve, à travers les empreintes qu’ils peuvent y laisser, puis à en réaliser des moulages. Début de l’atelier à 14 heures 30, le tarif est de 5 €.

Dans un autre registre, plus rock n’ roll, Anna, puis les Flying Tacos se produisent jeudi à 19 heures 30 au pub the Pale, place Foire le Roi à Tours et c’est gratuit.

PS : On n’en parle pas ici mais on les compte on les décompte : J-17 avant les élections municipales