StorieTouraine, 25/02/20 – Alerte aux cambriolages autour d’Amboise ; Pas de coronavirus au CHU de Tours ; Le CTHB contre Dijon…

Et les viticulteurs au secours de la vigne à Bourgueil.

La StorieTouraine vous résume l'essentiel de l'info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l'édition de ce mardi.

--------------

ALERTE AUX CAMBRIOLAGES

Les gendarmes amboisiens signalent une recrudescence de plaintes ces derniers jours dans l’Est tourangeau. Dans les maisons entre 14h et 23h avec des malfaiteurs qui entrent par les fenêtres et dans les entreprises dépourvues d’alarme la nuit entre minuit et 5h. Les patrouilles ont été renforcées mais les forces de l’ordre appellent aussi à la vigilance, ne pas signaler ses absences sur les réseaux sociaux, appeler le 17 en cas de doute…

RIXE A AVOINE : L’AUTEUR MIS EN EXAMEN

Ce samedi, agacé par le bruit de la fête qui se tenait chez son voisin à Avoine, un homme avait tiré sur un jeune de 19 ans avec un pistolet à grenaille. Le tireur quadragénaire, au taux d’alcoolémie significatif, selon le test réalisé par les gendarmes, a été présenté à l’issue de sa garde-à-vue devant le parquet de Tours et mis en examen pour violence avec arme, circonstance aggravée par cet état. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le jeune fêtard, légèrement blessé lors de la rixe, s’est quant à lui vu délivrer 4 jours d’arrêt de travail.

LE CORONAVIRUS FRAPPE-T’IL AUX PORTES DE NOTRE REGION ?

Tandis que le coronavirus n’en finit plus d’inquiéter les populations du globe et que les économistes s’alarment désormais des conséquences de la pandémie sur l’activité mondiale, un patient berrichon rentrant tout droit du carnaval de Venise – festival suspendu par les autorités locales - et présentant des symptômes pouvant faire penser au Covid-19 a été transféré au CHU de Tours et placé en observation au sein de l’établissement hospitalier. Après des tests, c’est confirmé : il n’est pas malade.

GREVE DES AVOCATS

Elle est reconduite pour une 8e semaine contre la réforme des retraites. Les représentants du barreau de Tours rencontreront la députée Fabienne Colboc jeudi. Ils envisagent même le dépôt d’une liste pour peser aux élections municipales de Tours, selon la NR.

MOBILISATION DES VITICULTEURS BOURGUEILLOIS POUR LA TREILLE DE L’ABBAYE

Alors que les murs de l’abbaye de Bourgueil cherchent toujours un acquéreur -le propriétaire, la congrégation des sœurs de la Providence de la Pommeraie, située dans le Maine-et-Loire, ne peut plus assumer les charges liées à l’entretien des bâtiments et des jardins. L’association Bourgueil Accueil Loisirs se mobilise. En effet, les treilles - la vigne qui grimpe le long des murs - n’ont plus été taillées depuis de longues années, et faute d’entretien ces cépages anciens risquent de disparaître, et avec eux une grande partie du patrimoine viticole. Ainsi, une trentaine de viticulteurs locaux se sont donnés rendez-vous le 10 mars afin de procéder à cette taille.

LE FLORILEGE VOCAL DE TOURS DEVOILE SON PROGRAMME 2020

… Et ouvrira les réservations dès mercredi. Des formations des quatre coins de France et d’Europe sont au programme, mais aussi des Etats-Unis, pour cette édition qui se déroulera du 29 au 31 mai, à l’opéra de Tours ou église Saint-Julien notamment. Des rencontres, des ateliers et une projection cinématographique sont également prévus. Pour retrouver le programme complet du florilège vocal et toutes les infos pratiques, rendez-vous sur le site : http://florilegevocal.com/programme-2020/

SPORTS SUR GLACE-COUPE DE LA SALAMANDRE

Les jeunes pousses du club de patinage du CMP Tours participaient ce week-end à la coupe de la Salamandre à Romorantin. Même si les résultats ont peut-être été en deçà des espérances des tourangelles, celles-ci reviennent satisfaites de leur escapade dans le Loir-et-Cher, avec à la clef des performances tout-à fait honorables, en particulier celles de Keysha Daroueche et de Servane Brouard, cette dernière étant passée bien près de la médaille d’argent qu’elle convoite depuis longtemps.

COUPE DE FRANCE DE HANDBALL

Qualifiées contre Bourg-de-Péage vendredi, les Conquérantes affronteront Dijon en quarts de finale. Elles jouent aussi ce mercredi en championnat de LFH.

QUELQUES IDEES DE SORTIES DURANT LA SEMAINE

La médiathèque de Joué-lès-Tours vous invite à vous replonger dans votre imaginaire enfantin ce mercredi, à travers une après-midi dédiée aux jeux de société et parrainée par la Maison des Jeux de Touraine. N’hésitez pas à vous déguiser pour l’occasion, et bien sûr à y emmener vos enfants à partir de 3 ans. Rendez-vous dès 15h. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

Ce mercredi, deux auteures sont présentes pour venir à la rencontre de leurs lecteurs. Almane El Atrassi évoquera son livre « Louve musulmane », sorti en 2013, qui retrace son parcours depuis son arrivée en France, près de Bourges, son mariage forcé à 16 ans jusqu’à son émancipation, qui l’amènera à porter un regard critique sur l’univers culturel dans lequel elle a grandi. Rendez-vous à partir de 19 heures, au bistrot Régent, 1 rue Maurice Genest, au Champ Girault à Tours pour un dîner littéraire.

La violoniste Léonor de Recondo sera elle présente à la Boite à Livres, en haut de la rue Nationale, à partir de 19 heures 30, non pas pour y donner un concert de chambre mais rencontrer les lecteurs de son dernier ouvrage, La leçon des ténèbres, aux éditions La nuit au musée. Ce roman, dont l’intrigue se déroule dans les entrailles du musée Greco de Tolède, sera peut-être l’occasion pour la narratrice de croiser l’artiste Doménikos Theotokópoulos, dit El Gréco, pourtant décédé il y a quatre siècles.

PS : On n’en parle pas ici mais on les compte on les décompte : J-18 avant les élections municipales