StorieMunicipales J-18 – Programme de Brice Ravier à Amboise ; Débat sur les discriminations à Tours…

Et le point sur les rendez-vous de la campagne.

En attendant le 1er tour des élections municipales le dimanche 15 mars Info Tours et 37 degrés suivent la campagne au quotidien. La StorieMunicipales vous permet de suivre ses rendez-vous importants grâce à des brèves courtes. Pour nous informer dans votre commune : [email protected].

TOURS – Claude Bourdin critique la politique scolaire

Le candidat de C’est au Tour-s du Peuple s’insurge contre le manque d’actions de la municipalité sortante pour l’éducation (malgré l’annonce d’un plan de rénovation des établissements dans les prochaines années). « Les conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels enseignants et non enseignants ne sont pas à la hauteur d'une ville qui vante ses richesses patrimoniales. Pas une d'entre elles, aujourd'hui, n'est épargnée par la vétusté et l'insalubrité des locaux. Nous nous engageons selon la configuration des écoles à réaffecter les anciens logements, rénover et moderniser les classes, en construire de nouvelles ; mettre en conformité les locaux au titre de la loi sur le handicap ; aménager les locaux avec du mobilier adapté aux apprentissages ; végétaliser les cours et les abords des écoles ; assurer l'étanchéité thermique (isolation des combles et des caves, des plafonds, des murs intérieurs et en profiter pour repeindre !) et phonique des bâtiments ; installer des panneaux solaires sur les toits (made in France !) et des digicodes (pour faciliter l'accès des personnels et garantir la sécurité).

TOURS – Nouveau débat entre les candidats

Le Centre LGBTI de Touraine, Stop au Harcèlement de Rue, Accueil Sans Frontières en Touraine ou encore Osez le Féminisme organisent un débat sur le thème des discriminations ce mardi à 19h au Centre de Vie du Sanitas, en présence de la majorité des candidats. Entrée libre.

TOURS – Lionel Béjeau ne repart pas

Le médecin soutien de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a passé 6 ans dans la majorité municipale après son élection sur la liste de Serge Babary en 2014. Il ne repartira pas pour un nouveau mandat et se dit, sur les réseaux sociaux « très déçu et très triste » de ne pas figurer sur la nouvelle liste du maire sortant Christophe Bouchet. A noter que DLF ne soutient aucune liste lors de ce scrutin.

TOURS - Réunions de Nicolas Gautreau

Le candidat de la liste Les Indépendants présentera toute son équipe ce mercredi à 18h30 au Relais d'Alsace Rue Nationale.

TOURS – Réunions de Xavier Dateu

Le candidat du parti Les Centristes (Vous, Nous, Tours) sera ce mercredi à 19h à l’école élémentaire Jean de la Fontaine, jeudi à la même heure à l’école élémentaire Paul Fort, vendredi à la salle Camus-Maurois (19h toujours). 8 autres réunions sont prévues en mars.

AMBOISE – Brice Ravier dévoile son programme

Le candidat soutenu par le maire sortant Christian Guyon (qui ne se représente pas) précise ses propositions en cas de victoire : « Nous l’avons construit depuis 18 mois et nous avons pris le temps de vous écouter, de vous lire, d’échanger avec vous. Il s’est nourri de la plateforme mise en place fin 2019, des ateliers que nous avons organisés avec vous, des courriers et des courriels que vous nous avez envoyés : une vraie démarche participative, constructive et sérieuse » écrit-il dans un document distribué ce week-end (34 pages avec 200 propositions !).

Nous retiendrons les « actions phares » : un doublement de l’offre de transports collectifs doublée d’un plan vélo, une cuisine centrale 100% bio et circuits courts, une rénovation de la Rue Nationale, la création d’une épicerie solidaire, le financement du brevet d’animation BAFA pour les jeunes qui veulent le passer, 100% de très haut débit dans la commune, des aires de jeux accessibles pour les personnes en situation de handicap, une nouvelle gendarmerie et une maison de santé, une piétonisation du centre-ville l’été, la création d’une ludothèque, la réalisation d’un skate park ou encore une opération trottoirs fleuris.

Sur la liste Ravier (51 ans), on trouve le conseiller départemental Rémi Leveau mais aussi la conseillère régionale Isabelle Gaudron. Le maire actuel Christian Guyon figure en dernière place, non éligible.

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Candidate de Lutte Ouvrière, Anne Brunet a présenté sa liste ces derniers jours (en Touraine le parti sera aussi présent à Tours et à Joué). De son côté Cyril Jeanneau (J’aime SPDC, soutenu par le PS) sera en réunion publique salle de la Médaille jeudi à 20h sur le thème de la sécurité.