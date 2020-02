Hockey, foot, volley : 3 résultats sportifs à retenir ce week-end

Et un match à suivre de près ce dimanche.

Comment les principales équipes d’Indre-et-Loire ont géré leur samedi ? La réponse en résumé ci-dessous :

---------------

Les Remparts joueront les play-offs…

Les hockeyeurs tourangeaux ont été battre Cholet 7-3 ce samedi soir donc ils sont assurés de figurer dans le top 8 du classement de D1 avant même leur dernier match de saison régulière face à Strasbourg dans une semaine. Une bonne nouvelle en attendant de voir ce dont l’équipe sera capable en phase finale, même si l’objectif de monter en division supérieure s’annonce particulièrement complexe.

Le TVB battu à Narbonne…

Narbonne n’est pas l’une des meilleures équipes de Ligue A mais ça fait deux fois qu’elle sanctionne Tours cette saison. Ses joueurs étaient venus gagner à Grenon et ils ont battu les volleyeurs tourangeaux samedi soir sur leurs propres terres dans le sud. Un match accroché, emporté 3-2, et qui empêche les hommes d’Hubert Henno de prendre le large en tête du championnat malgré une nouvelle défaite de Rennes, 2e.

Ballan-Miré en finale de la Coupe du Centre…

Avoine était favori mais le FCOT a créé la surprise en battant l’AOCC 2-0 ce samedi en demi-finale de la Coupe du Centre, et à l’extérieur. Le 1er but de la rencontre a même été marqué au bout de 5 minutes seulement. Les Sang & Or attendent maintenant de connaître leur adversaire : le Tours FC ou Amilly. Les Tourangeaux se déplacent dans le Loiret ce dimanche après-midi pour affronter ce club de Régional 1.

Photo : Facebook FC Ouest Tourangeau