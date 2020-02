StorieTravaux, 23/02/20 - Risques de ralentissements et rues fermées : on fait le point en Indre-et-Loire

Notamment sur les autoroutes et dans les rues de Tours.

Chaque dimanche, la StorieTravaux d'Info Tours vous propose un point sur les travaux en cours dans le département, notamment les nouveaux chantiers. Voici l'édition de ce 23 février :

------------------

A10 :

Du lundi 24 février à 8h au vendredi 28 février à 12h, jour et nuit : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre l'échangeur de Château-Renault (n°18) et la barrière de péage de Monnaie, dans les deux sens de circulation.

Le vendredi 28 février entre 14h et 16h : risque de ralentissement dans le secteur de Château-Renault, dans les deux sens de circulation.

A10/A85 :

Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local

A85 :



Du dimanche 23 février à 00h jusqu'au dimanche 1er mars à 00h, jour et nuit : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la barrière de péage de Restigné et l'échangeur d'Azay-le-Rideau (n°9), dans les deux sens de circulation.

Tours :

Encore une semaine de travaux Rue Deslandes dans le secteur Velpeau, entre la Rue du Dr Fournier et la Rue Bellanger. Même chose Rue Emmanuel Chabrier.