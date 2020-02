StorieTouraine, 22//02/20 - E. Denis et C. Bouchet en duel aux Municipales ; La piscine du Mortier fermée deux mois ; Le CTHB en 1/4 de finale de Coupe de France...

Et retour sur le procès des incendiaires de radars.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce samedi

Elections municipales...

La Nouvelle République publie ce samedi un sondage sur les intentions de vote au second tour du scrutin prévu le 22 mars dans la ville de Tours. On y constate clairement un duel entre l’écologiste Emmanuel Denis et la maire sortant centriste Christophe Bouchet; En cas de quadrangulaire avec LREM (Benoist Pierre) et le Rassemblement National (Godefroy), cela pourrait donner ceci :

EMMANUEL DENIS 38% / CHRISTOPHE BOUCHET 35% / BENOIST PIERRE 16% / GILLES GODEFROY 11%.

En cas de triangulaire sans le RN :

EMMANUEL DENIS 42% / CHRISTOPHE BOUCHET 40% / BENOIST PIERRE 18%

En cas de triangulaire sans LREM :

EMMANUEL DENIS ET CHRISTOPHE BOUCHET 44% / GILLES GODEFROY 12%

Même si Emmanuel Denis est devant dans 2 cas sur 3, la marge d’erreur importante de ce sondage réalisé sur seulement 601 personnes laisse imaginer un fort suspense lors du dépouillement. De plus la possibilité d’un duel entre les deux hommes n’a pas été testée.

Feux de radars, suite et fin...

5 personnes étaient jugées au tribunal de Tours ce vendredi pour l’incendie de 4 radars à Joé, Chambray et La-Ville-aux-Dalmes puis la tentative d’incendie d’une 5e machine cette semaine à Monnaie. Ces suspects de 20 à 58 ans se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes ont reconnu les faits. Le procureur a réclamé au plus fort 6 mois de prison avec mandat de dépôt (incarcération immédiate). Finalement, les peines s’étalent de 3 mois avec sursis à 6 mois ferme sans mandat de dépôt mais aménagement de peine sous bracelet électronique pour deux accusés.

Piscine du Mortier...

Il faut faire des travax de carrelage au bord des bassins de cet équipement du quartier de l’Europe à Tours Nord donc il ne sera pas accessible pendant plus de deux mois à partir du 31 août et jusqu’au 8 novembre. Les abonnés pourront se reporter sur la piscine Bozon ou la piscine des Tourettes.

Du mieux pour le CTHB...

Les handballeuses chambraisiennes restent en délicatesse en championnat de LFH mais elles ont assuré ce vendredi leur place en quarts de finale de la Coupe de France en allant battre Bourg-de-Péage 26-23. Une bonne nouvelle à confirmer dans les prochaines semaines.

Foot...

Ce week-end pas de championnat mais on joue les demi-finales de la Coupe du Centre. Ce samedi à 16h Avoine reçoit le FC Ouest Tourangeau au stade Marcel Vignaut. Ce dimanche le Tours FC ira affronter Amilly. Trois clubs de Touraine sont donc encore en course ce qui donne une chance d’avoir un derby en finale.

Matchs à suivre...

En hockey les Remparts vont affronter Cholet et peuvent se qualifier définitivement pour les play offs en cas de succès. Coup d’envoi à 19h30.



A 20h le Tours Volley Ball se déplace à Narbonne, avant-dernier du championnat de Ligue A. Les Tourangeaux sont leaders et ont l’ambition d’accroître leur avance en tête.