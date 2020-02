ReplayTouraine #23 – Radars incendiés, nouveaux lampadaires, « Manif de Droite »… 5 infos qui ont marqué la semaine

On revient aussi sur la Ligue des Champions de volley.

Chaque samedi, le ReplayTouraine vous permet de faire un point rapide sur 5 infos qui ont beaucoup fait parler pendant la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce 22 février :

1 – Le feu aux radars

Depuis le début de l’année, 4 radars ont brûlé en Indre-et-Loire : 3 machines situées au bord du périphérique de Tours (à Joué et Chambray) + 1 à La-Ville-aux-Dames. Il y aurait pu y en avoir 5 mais les gendarmes ont intercepté un groupe de 5 personnes à Monnaie, juste avant leur passage à l’acte. Se revendiquant des Gilets jaunes, ces suspects de 20 à 50 ans (hommes et femmes) ont été convoqués dès ce vendredi au tribunal de Tours pour répondre de leurs actes sachant que la peine encourue pour ce type de faits peut atteindre 10 ans de prison et des dizaines de milliers d’euros d’amende.

2 d'entre eux écopent de 6 mois de prison mais restent libres avec un bracelet électronique. Un 3e 4 mois ferme et 3 mois avec sursis pour les autres.

2 – Colis suspect

Un bagage oublié = un périmètre bouclé pour un long moment. Après une alerte en gare de Tours dans la première quinzaine du mois, c’est la Galerie Nationale de Tours et ses environs qui ont été sécurisés pendant 4h mercredi soir à cause d’une valise découverte dans le secteur de la FNAC, sans propriétaire. Il a (encore) fallu faire venir les démineurs de La Rochelle pour lever le doute soit au total 4h d’intervention, de tram coupé en centre-ville…

3 – « Manif de droite »

Pas facile d’entretenir la flamme après deux mois et demi de conflit contre la réforme des retraites. Les trois dernières manifestations tourangelles ont rassemblé environ 1 500 personnes, loin des 10 000 du mois de décembre. Alors pour dynamiser le cortège de jeudi un collectif a décidé de chanter des slogans qui auraient pu figurer dans une « manif de droite », donc des choses complètement parodiques du style « Contre le chômage, rétablir l’esclavage. »

4 – Nouveaux lampadaires

A peine plantés, déjà très critiqués : les nouveaux lampadaires de la Rue Nationale sont fixés au sol depuis deux semaines sur le côté est de la rue. Ils remplacent les anciens installés il y a 20 ans, qui se dégradent vite et dont les coques autour des ampoules ne peuvent pas être remplacées car le moule n’existe plus, d’après les explications de la ville. A la place, les nouveaux équipements sont à LED donc plus économes en énergie, on peut y installer facilement des bornes wifi ou des caméras de surveillance… Budget : 800 000€.

5 – Les prouesses insuffisantes du TVB

Les volleyeurs tourangeaux avaient à cœur de bien terminer leur campagne de Ligue des Champions contre Lisbonne mercredi soir. Comme lors de leur déplacement au Portugal, ils ont battu le Benfica (3-1) mais ça n’a pas suffi pour obtenir une qualification dans le top 8 de la compétition européenne. Le club termine 2e de sa poule, et tous les 2e ne pouvaient pas prétendre à une place en quarts de finale. Reste maintenant à se concentrer sur le dernier carré de la Coupe de France et le championnat de Ligue A, deux titres remportés par Tours en 2019.

BONUS – Musique !

Chaque semaine 37 degrés vous fait découvrir le clip d’un groupe local et là on vous propose celui de BigaµRanx. Cliquez, vous ne serez pas déçus !