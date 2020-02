StorieTouraine, 21/02/20 – Un motard à 201km/h sur le périphérique ; Manif de soutien aux squatteurs du Plan B ; Oxmo Puccino aux Kampagn’arts…

Et le CTHB en 8e de finale de Coupe de France.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

Il roulait très, très vite…

Un homme originaire du Loir-et-Cher a été contrôlé à 201km/h (au lieu de 90) cette semaine sur le périphérique de Tours à Chambray. Donc les gendarmes ont confisqué son permis de conduire + sa moto. Il sera convoqué devant le tribunal en mars pour s’expliquer.

Tant qu’on est sur la route…

Avec les retours de vacances Bison Futé voit orange sur l’A10 ce samedi. Juste en direction de Paris, et surtout dans l’après-midi.

Manifestation pour le Plan B…

Après un rassemblement qui a réuni 350 personnes samedi 15 février, les soutiens aux migrants qui squattent au rez-de-chaussée d’un immeuble du quartier Velpeau de Tours appellent à une nouvelle manifestation ce vendredi. Ce sera une chaîne humaine dès 18h Place Jean Jaurès, en attendant encore un autre rassemblement vendredi 28 février puis jeudi 5 mars le jour où le tribunal devrait exiger l’expulsion des locaux occupés depuis décembre 2018 par des jeunes étrangers sans solution de logement, notamment parce qu’ils ont déposé un recours pour faire reconnaître leur minorité et leur droit à un accompagnement par les services sociaux.

Première pierre à Amboise…

Le chantier du centre aquatique du Val d’Amboise a officiellement été lancé cette semaine (même si les travaux de terrassement ont déjà eu lieu). En 2021, cette piscine sera la première de France avec un traitement biologique de l’eau (sans chlore).

Handball…

Les joueuses du CTHB se déplacent à Bourg-de-Péage ce vendredi soir pour les 8e de finale de la Coupe de France et donc une place en quarts. En délicatesse en championnat, un succès pourrait leur apporter de la confiance face à une autre équipe de bas de tableau en LFH.

Les Kampagn’arts…

Le festival de Saint-Paterne-Racan aura lieu les 26 et 27 juin et il a dévoilé 4 nouveaux noms ce vendredi : Oxmo Puccino, Asian Dub Foundation, Celkilt et Molotov Brothers qui s'ajoutent à Soviet Suprem, RAKOON, MB14 The Bloody Beetroots, BU - Bootleggers United (DJ Zebra et DJ Prosper) et R.Can. Les réservations sont ouvertes.