Tournois de Mario Kart ou de fléchettes, blind test, Pat’Patrouille… Encore un week-end épique en Indre-et-Loire

On parle aussi rugby.

Chaque vendredi on fait le point sur les sorties inratables du week-end en Indre-et-Loire… c’est parti !

Tournoi de jeux vidéo…

La bibliothèque centrale de Tours organise des tournois sur Just dance et Mario kart samedi de 15h à 17h. A partir de 7 ans.

Blind test…

Direction la Rue Colbert et le bar à tapas El Pintxo pour tester vos connaissances musicales ce vendredi 21 à partir de 19h. Pas pour reconnaître les chansons, mais pour chanter les paroles. 1 bonne réponse = 1 point, sinon gage. Il y aura une session toutes les heures.

Fléchettes…

Vous êtes encore chauds ? Dimanche, 18h, tournoi de fléchettes au Jekyll Pub. Inscriptions au bar et les équipes tirées au sort. On en profite pour vous conseiller notre article autour des fléchettes sur 37 degrés.

Anniversaire Brigante…

Le label musical tourangeau Brigante Records fête ses 5 ans. Pour l’occasion, retrouvez tout le Brigante Crew au Temps Machine vendredi et samedi. Le 21, de 20h30 à 00h, Biga* Ranx ouvrira les festivités ! toboë, de Bordeaux présentera un set Low Fi en première partie. Puis le samedi 22, de 21h à 5h, toute la team Brigante sera réunie avec aussi Biffty et le Patapouf Gang. Prix des places : 20€ adhérents / 25€ pré-ventes / 27€ sur place. Samedi : 15€ adhérents / 20€ pré-ventes / 22€ sur place. Pass 2 jours : early birds : 35€ / 40€.

Plus d’infos sur 37 degrés.

Apéro slam à Fondettes…

C’est samedi à partir de 19h30 à l’Aubrière. Scène de performances poétiques avec différents slameurs(euses) du collectif La Meute Slam et de Poezyk pour la soirée de clôture du festival Mots d’Hiver. Elle continuera avec les compositions uniques des participants au stage d'écriture de chansons, accompagnés par Volo et Wally… poésie et chanson. Détails : www.aubriereinfo.com

Fin d’expo…

Derniers jours pour voir le travail de Séverine Deslions au Château de Tours, dernier jour dimanche. On vous en parlait en détails ici.

Spectacle pour enfants…

Basé sur la série animée adorée des enfants et produite par Spin Master et NICKELODEON, La Pat’ Patrouille – Le Spectacle réunit sur scène tous les personnages préférés des enfants. Tous les habitants de La Grande Vallée vous donnent rendez-vous pour l’Incroyable Course des Maires qui oppose Mme le maire Goodway de La Grande Vallée et le M. le maire Hollinger de Foggy Bottom. Mais, Mme la Maire Goodway a disparu… Vite, la Pat’ Patrouille on a besoin de vous ! Ce sera dimanche dès 14h au Vinci de Tours.

Rugby…

En tête du tournoi des VI Nations, la France affronte le Pays de Galles ce week-end. Mais vous pourrez seulement le voir à la télé, alors allez regarder du rugby en vrai dimanche à Tonnelé : l’US Tours reçoit Poitiers à 15h (match de la réserve à 13h30). Tarif : entre 3 et 6€.