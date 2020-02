StorieMunicipales J-23 - Emmanuel Denis en mal de notoriété ; Le programme de Laurence Hervé à Joué ; Emmanuel Fançois en campagne à SPDC...

Et C'est au Tour(s) du Peuple qui se paie les Verts.

En attendant le 1er tour des élections municipales le 15 mars, Info Tours vous fait vivre la campagne au jour le jour. Pour nous contacter et nous informer de ce qu'il se passe dans votre commune, n'hésitez pas à nous écrire !

La notoriété des candidats à Tours...

La NR publie ce jeudi un sondage IFOP sur la notoriété des dix têtes de liste aux élections municipales à Tours. Sans surprise, le maire sortant Christophe Bouchet est l'homme le plus connu : 68% des personnes interrogées ont déjà entendu parler de lui. Mais attention : c'est bien moins que dans d'autres villes comparables où le nom du 1er magistrat de la ville parle à 80 voire 90% des gens.

En 2e position dans cette enquête : l'opposant indépendant Nicolas Gautreau (connu par 41% des personnes interrogées) puis l'ex adjoint aux sports centriste Xavier Dateu (31%), le candidat LREM Benoist Pierre (28%), Gilles Godefroy (Rassemblement National) à 26% et... Emmanuel Denis, l'écologiste (23%). Un peu étonnant car il a passé les six dernières années à communiquer très régulièrement en conseil municipal ou en dehors. Mais attention, ne pas être connu ne signifie pas ne pas recevoir un nombre conséquent de voix. Le journal local publiera d'ailleurs un autre sondage sur les intentions de vote ce vendredi.

Tours - C'est au Tour(s) du Peuple critique les écologistes...

La liste Pour Demain Tours 2020 d'Emmanuel Denis soutenue par La France Insoumise, le Parti Socialiste ou EELV propose notamment la création d'un grand site de panneaux solaires près de l'aéroport. Son adversaire Claude Bourdin (divers gauche) le critique via de multiples questions : "Où seront achetés les panneaux ? Seront-ils fabriqués dans le cadre local, en circuits courts, ou viendront-ils une nouvelle fois du bout du monde, sachant que dans le top 10 des fabricants de panneaux photovoltaïques 9 sont chinois et 1 sud-coréen ? Comment cohabiteront ce parc photovoltaïque et ces champs de lin avec l'aéroport ? Vu leur proximité avec ce dernier, quel est le niveau actuel de pollution des sols concernés et la poursuite du trafic aérien ne risque-t-elle pas de l'aggraver ? Cette cohabitation n'aboutira-t-elle pas à un paysage périurbain encore un peu plus chaotique et défiguré qu'il ne l'est déjà ? Le budget du projet, estimé à 60 millions d'euros financés par des fonds publics et l'opérateur, sera-t-il tenu ? Ou assistera-t-on, ainsi que l'expérience le prouve en matière de grand projet, à des dépassements mis à la charge des contribuables ?"

A LIRE SUR 37° : Le portrait de Claude Bourdin

Saint-Pierre-des-Corps...

Le médecin Emmanuel François se présente pour prendre la suite de la maire communiste Marie-France Beaufils. Plutôt à droite de l'échiquier politique, il compte dévoiler son programme au cours de plusieurs réunions publiques :

Mercredi 19 février à 19h Salle de la Médaille

Jeudi 20 février à 18h Bibliothèque Viala

Lundi 24 février à 19h Ecole Marceau

Vendredi 28 février à 20h Salle de l’Aubrière

Mardi 3 mars à 18h Salle de la Médaille

Jeudi 5 mars à 19h Salle Joliot Curie

Saint-Cyr-sur-Loire...

Le maire sortant Philippe Briand (Les Républicains) annonce cette semaine qu'il souhaite repartir pour 6 ans à la tête de la ville. Et peut-être aussi reproposer sa candidature en tant que président de Tours Métropole. A Saint-Cyr il aura une liste de gauche face à lui. Et en cas de victoire ce sera son dernier mandat. Son successeur éventuel est déjà désigné.

Joué-lès-Tours...

Laurence Hervé (LREM) vient de présenter sa liste et son programme. Les principaux axes :