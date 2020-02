StorieTouraine, 19/02/20 – Incendies à Tours-Nord et Cinq-Mars-la-Pile ; 10e grande manif contre la réforme des retraites ; TVB-Lisbonne en Ligue des Champions…

Et l’inauguration de la chaufferie biomasse du Menneton.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire avec des mises à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi :

----------------

Incendies…

Mardi soir une dépendance a brûlé à Cinq-Mars-la-Pile. Heureusement le feu ne s’est pas propagé à la maison située juste à côté. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés et le bâtiment de 100m² détruit. Son propriétaire a été légèrement blessé et hospitalisé. On ne connait pas la cause du sinistre.

Ce mercredi après-midi, un incendie s’est déclaré au 73 Avenue de la République à Tours Nord. Les pompiers évoquent 3 personnes intoxiquées par les fumées. 34 personnels ont été envoyés sur place avec 12 engins. Là-encore on ignore les causes de l’incident.

Réforme des retraites…

Alors que le texte est en cours d’examen à l’Assemblée Nationale et que le gouvernement espère son vote avant les élections municipales du 15 mars, les syndicats opposés au texte organisent une 10e journée de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi. Dès 10h, manifestation à Tours Place de la Liberté. Lors des derniers rassemblements un peu plus de 1 000 personnes s’étaient rassemblées.

Discrimination syndicale ?

D’après France Bleu, une salariée du bailleur social Ligéris (administré par la ville de Tours) attaque son employeur pour ces motifs : délit d'entrave, discrimination syndicale, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la santé physique et mentale des salariés. Cette militante de la CFDT actuellement en arrêt dénonce notamment des intimidations et rapporte aussi le fait que plusieurs salariés sont en congé maladie pour des faits de harcèlement sur leur lieu de travail.

Point grippe…

La région Centre-Val de Loire reste l’une des moins touchée de France par ce virus avec 281 cas recensés pour 10 000 habitants selon des chiffres publiés ce mercredi. Le nord Touraine est néanmoins en zone « rouge », là où les cas sont les plus fréquents. Pour la gastro, peu de malades en ce moment selon les médecins.

Chaufferie biomasse…

Après plusieurs mois de chantier (et du retard) la chaufferie biomasse du Menneton a officiellement commencé son fonctionnement ce mardi. Elle est conçue pour alimenter l’équivalent de 10 000 foyers sur Tours Ouest et La Riche, ce qui comprend le quartier Tonnelé, l’hôpital Bretonneau… Objectif affiché : grâce à du bois qui vient d’un rayon de 100km autour de Tours, faire baisser les émissions de CO2 (-19 000 tonnes par an) et les factures de 10%. C’est la 3e chaufferie de ce genre dans l’agglo après celles de Joué et Saint-Pierre-des-Corps. D’autres pourraient encore voir le jour prochainement.

Ligue des Champions de volley…

Ce mercredi soir Tours reçoit Lisbonne à 20h salle Grenon pour son dernier match des phases de poule de la Ligue des Champions. Les Tourangeaux avaient battu les Portugais au match aller et s’ils l’emportent ce soir il leur reste une (maigre) chance de se qualifier en quarts de finale de la compétition. S’ils y vont, ils auront lieu début mars, c’est-à-dire juste avant le dernier carré de la Coupe de France.