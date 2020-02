[Photos du jour] Les nouveaux lampadaires arrivent Rue Nationale

Mise en service dans les prochaines semaines.

On ne les remarque pas forcément au 1er regard mais ils sont bien là, depuis quelques jours : de nouveaux lampadaires sont en train d’être installés sur le côté ouest de la Rue Nationale, entre la Rue des Halles et la Place Anatole France. Débutés le 10 février, les travaux vont durer quelques semaines avec des interventions pendant la nuit pour installer les poteaux, et le jour pour les raccorder au réseau électrique. Après le côté ouest, c’est le côté est qui sera équipe dans un second temps puis la partie sud de la rue.

Ces nouveaux lampadaires remplacent les anciens modèles qui n’étaient pas forcément obsolètes mais qui avaient un gros défaut : leur moule était assez unique donc il n’était pas possible d’obtenir des pièces de remplacement en cas de soucis. Inconvénient de vouloir un modèle spécifique. La ville a donc entrepris de changer tout le mobilier pour éviter que toutes les ampoules s’effondrent (ce qui est arrivé à quelques reprises, les vasques ayant été abimées par le soleil ou le vent).

Les lampadaires en question (ou candélabres, selon le terme officiel) seront restés en place 20 ans, puisqu’ils dataient de 1999 (leur designer d’origine : Christophe Pillet).

Le nouveau modèle est plus sobre : un grand poteau équipé de lampes à LED. A la mairie on nous précise que la lumière ne sera pas dirigée vers les habitations pour le confort des riverains. Ces lampadaires sont également pré-équipés pour accueillir des bornes wifi ou des caméras de surveillance, ce qui n’était pas les cas des autres. Pour ajouter ces équipements il ne sera donc pas indispensable de faire de gros travaux, juste de mettre en service le système.

Selon Tours Métropole qui gère le dossier, le montant de l’opération s’élève à un peu plus de 800 000€.