StorieMunicipales J-25 – Des noms en plus pour Christophe Bouchet ; Début de programme pour Xavier Dateu ; La liste de Tours en Mouvement…

On parle aussi de Ballan-Miré.

Le 1er tour des élections municipales est prévu le 15 mars et en attendant d’aller voter on vous tient au courant régulièrement de l’actualité de la campagne. N’hésitez pas à nous informer de ce qu’il se passe dans votre commune en nous contactant.

Tours – Christophe Bouchet complète sa liste…

Le maire-candidat présentera l’ensemble de son équipe lundi 24 février lors du dépôt de sa liste en préfecture. En attendant il continue de la dévoiler par étapes comme il l’a fait ce lundi à l’Institut de Touraine. On y trouve des personnalités déjà présentes dans l’équipe qui dirige la ville depuis 2014 (Julien Alet, adjoint chargé de Tours Sud ; Mauro Cuzzoni, en charge du commerce ; Julien Hereau, qui suit les dossiers sportifs ; Aurélie Ossadzow qui gère les questions en lien avec le handicap ; Yasmine Benjador, qui s’occupe de l’urbanisme). S’y ajoutent 3 membres de l’UDE, parti écologiste qui a officiellement investi Christophe Bouchet. Il y a Caroline Deforge, jusqu’ici dans l’opposition, Alexandre Bertrel (ex adjoint à Fondettes de 2008 à 2014, sportif professionnel dans le cyclisme qui a passé 9 saisons au Tours FC) et Caroline Larpent.

A leurs côtés : un chef de cabine dans l’aviation, à Tours depuis seulement deux ans et « militant du vélo » (Benoit Amsallem), Fabienne Barré (également Tourangelle depuis peu), le chef d’entreprise Jean-Louis Jarry ou encore le président du patronage laïc Beaujardin-Raspail Jean-Louis Lenoir.

Tours – Philippe Lacaile présente sa liste…

L’ancien Directeur Général des Services de la ville de Tours (sous Jen Germain) a dévoilé son équipe ce week-end avec des personnalités comme Philippe Nègre ou Valérie Lesage (Cie La Clef). On y retrouve aussi l’ancien élu Alain Devineau. « Nous proposons aux Tourangelles et Tourangeaux une liste de personnes d’expériences et de savoir-faire, pour former une équipe municipale qui saura faire progresser notre Ville et faire avancer les nombreux dossiers que nous mettrons en place. C’est ainsi que nous incarnons nos trois valeurs fortes de centre-gauche : progrès, social-écologie et innovation. Car le futur de notre ville se décide ensemble » écrit-il en légende.

Tours – Xavier Dateu précise son projet…

Le candidat de centre-droit accueillera le patron du Nouveau Centre Hervé Morin ce mardi pour dynamiser sa campagne. En attendant il a présenté de nouvelles mesures de son programme. Il veut encourager les professionnels de santé à s’installer dans les quartiers avec la création de maisons médicales, créer des haltes séniors pour les aidants, recruter 20 nouveaux policiers municipaux (donc arriver à 130, comme Christophe Bouchet), réexamen de tous les dossiers immobiliers en cours, relancer un projet de l’Ilot Vinci (sans préciser ce qu’il veut), le soutien à l’aéroport, une augmentation du nombre de jardins familiaux, création d’une coopérative agricole pour alimenter en bio les cantines, un fonds d’investissement de 500 000€ par an pour la culture et le sport, créer de nouvelles crèches municipales, créer un conseil municipal des sages pour rendre des avis sur les grands projets…

Tours – Réunions de campagne de Benoist Pierre (C’est Votre Tours, LREM)…

Mercredi 19 février à 18h30, à l'Espace Gentiana, 90 avenue Maginot sur les thèmes de l'urbanisme et du logement en présence de Mme Christelle DUBOS, Secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Jeudi 20 février à 19h00, à la salle Anatole France de l'Hôtel de Ville de Tours (débat sur la question du vélo avec les autres candidats). Vendredi 21 février à 18h30, dans la salle Chateaubraind, 2 rue de Saint-Malo à Tours, sur le thème de l'action sociale.

Tours – Réunions de campagne de Mickaël Cortot (Projet Citoyen pour Tours, divers gauche)…

- Mardi 18 février, à 19h00, Espace Tonnellé – 55, Bd Tonnellé

- Mercredi 19 février, à 19h00, Salle Familiale des Fontaines – 8 bis, avenue de Milan

Ballan-Miré…

Le maire sortant Alexandre Chas a présenté son équipe en vue d’un deuxième mandat. Nadine Nowak sera sa numéro 2 (69 ans, première adjointe depuis 2014, élue depuis 1995). Jean Delépine est N°3, Christelle Brechard N°4, Didier Fortin N°5, Marine Peinoche N°6, Alain Vieille N°7, Laurence Lacordais N°8, Nicolas Brice N°9 et Brigitte Ribette N°10. Le programme a été distribué à la population : « Un projet qui est ambitieux, réaliste. Un projet à la hauteur de ce que mérite notre belle commune de Ballan-Miré au sein de la métropole tourangelle et du beau département de la Touraine. Un projet porté par des ballanais et pour des ballanais, fruit d’un travail de concertation et d’écoute. Cette ambition que nous partageons collectivement, nous avons choisi de la mettre au service de tous » commente l’équipe du candidat sur les réseaux sociaux.

Amboise…

Deux écologistes vont venir soutenir la liste Réinventons Demain de Sandra Guichard : Damien Deville, jeune chercheur diplômé en développement territorial, en géographie et en anthropologie de la nature. Il s'intéresse aux liens entre Ville et Nature et sera là mercredi) 19h au café Le Comtpoir amboisien Rue Nationale. L’autre soutien : Damien Carême est euro-député et a été maire de Grande Synthe où il a été qualifié Damien de « maire en transition ». Il sera là le 22 février à 17h au même café.