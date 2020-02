StorieTouraine, 17/02/20 – Défaite du Tours FC, incendie dans un camping, vaccination contre la grippe...

On parle aussi de l'ouverture de la billetterie d'Avoine Zone Groove...

La StorieTouraine vous fait un résumé de l’info en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :



Incendie de mobile home…

Ça s’est passé dans la soirée de dimanche à Trogues, dans un camping (Les Allais, près de l’Ile-Bouchard). Un mobile home a pris feu pour une raison encore indéterminée. L’homme présent à l’intérieur a pu sortir sans se blesser. L’incendie s’est propagé à d’autres logements attenants et plusieurs bouteilles de gaz ont explosé. L’intervention a mobilisé une vingtaine de pompiers.

Vaccination contre la grippe…

Selon des chiffres relayés par France Bleu, 71 000 doses de vaccin contre la grippe ont été écoulées cette année en Indre-et-Loire, 8 000 de plus que l’année dernière soit une hausse de 12%. Ce serait en lien avec la possibilité de se faire vacciner en pharmacie, où 16 800 piqûres ont été réalisées un peu partout dans le département. La démarche devrait d’ailleurs être étendue l’année prochaine. Jusqu’ici c’était seulement pour les personnes dites à risques et l’an prochain ce devrait être pour tout le monde.

Foot…

Le Tours FC a subi sa première défaite de la saison en championnat ce dimanche : 1-0 à Saran, près d’Orléans. Le club reste tout de même largement leader de la poule régionale de National 3, place synonyme de montée en fin de saison. Prochain match du club : dimanche contre Amilly en demi-finale de la Coupe du Centre.

Défaite à Trignac pour l'US Tours

Les rugbymen tourangeaux n'ont pas réussi à ramener à Tours la victoire ce dimanche. En déplacement à Trignac, l'US Tours s'est inclinée sur le score de 19-7 dans le championnat de Fédérale 3.

Pas de victoire à Toulouse pour les Apaches

En Roller-Hockey, les Apaches de Tours se déplaçaient de leur côté à Toulouse ce week-end. Un match serré et animé, finalement remporté par les hôtes sur le score de 4-3. Dommage.

Festival…

Avoine Zone Groove vient d’ouvrir la billetterie de son édition 2020 prévue entre le 26 et le 28 juin. On y attend Skip the Use, Bob Sinclar, Catherine Ringer ou encore le duo phénomène Vitaa et Slimane qui vient de décrocher une Victoire de la Musique pour sa chanson Ça va ça vient. Cela se passe ici : http://www.avoinezonegroove.fr/