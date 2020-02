[#MIAM] A Tours, 3 restos sympas pour manger vite et bien

Place du Monstre, Place de la Résistance et à la Tranchée.

[#MIAM] c’est la rubrique d’Info Tours dédiée à la gastronomie en Indre-et-Loire. Et on rappelle que quand on teste des restaurants, on paie l’addition !

Il y a les restaurants qui font le buzz, ceux qui nous épatent… Et ceux auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont complètement dignes d’intérêt. A Tours, il y en a beaucoup et nous avons choisi de vous en présenter trois :

Un Air de Famille – Place du Grand Marché

Une adresse qui plaira notamment aux amateurs de viande avec des plats qui font écho au nom de l’établissement comme le poulet rôti (13€90) ou les travers de porc au four (15€90). Au cœur du Vieux-Tours, l’accueil est sympa, on s’installe dans une salle à l’écart de l’entrée et du tumulte. Peu de places assises, déco colorée et agréable, assiettes généreuses, service rapide… Pour les accompagnements : frites, gratin dauphinois ou légumes de saison.

Sushi Time – Avenue de la Tranchée

On nous a souvent incités à aller faire un tour dans ce restaurant à sushis de Tours Nord. Bonne adresse en effet, avec une salle lumineuse, des prix qui dépassent guère la quinzaine d’euros pour le midi, des sushis qu’on apprécie, une bonne soupe miso, quelques gourmandises légèrement épicées à l’apéro… Le service ne traîne pas, l’accueil est souriant et la maison fait également des plats que l’on peut emporter.

La Table de Justine – Rue des Fusillés

Juste à côté de la Place de la Résistance, un bistrot avec une formule entrée-plat ou plat-dessert juste en dessous des 15€. Pièce du boucher servie bien saignante, très tendre. Des frites correctes appréciées après une bonne terrine de campagne en entrée. Commande à l’ardoise, service dynamique et convivial. On peut aussi y manger de la cuisse de canard ou du tartare d’avocat… Du foie gras, de bons vins et de bonnes bières.