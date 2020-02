StorieTravaux, 16/02/20 - A10, A85, ville de Tours... Les chantiers de la semaine à venir

Attention aux déviations.

Chaque dimanche, la StorieTravaux vous détaille les chantiers annoncés dans les 7 jours à venir en Indre-et-Loire. N'hésitez pas à nous informer des travaux près de chez vous !

------------------------

A10 :

Le mercredi 19 février et le jeudi 20 février, de 9h à 18h : risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre l'échangeur A10/A85 et l'échangeur de Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.

A10/A85 :



Jusqu'au lundi 16 mars 2020, jour et nuit, week-ends compris : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Jusqu'au dimanche 23 février à 00h, jour et nuit : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de Langeais (n°7) en direction d'Angers. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local. Risque de ralentissement dans une zone en travaux située entre la barrière de péage de Restigné et l'échangeur d'Azay le Rideau (n°9), dans les deux sens de circulation.

Tours :

Ce lundi, début de travaux Rue Emmanuel Chabrier, pendant deux semaines. Les trottoirs seront refaits et le stationnement condamné pendant le chantier. Même durée de chantier Rue Deslandes pour refaire les trottoirs côté pair entre la Rue du Dr Fournier et la Rue Bellanger. Même conséquence sur les places de parking. Rue Camille Flammarion, des travaux donnent lieu à une déviation jusqu'au 6 mars.

Joué-lès-Tours :

De lundi à vendredi, en raison de travaux rues de la Croix Porchette et Cherizy, les arrêts Lachenal, Patalisse, Béjauderie, Camélias et Camus ne sont pas desservis par la ligne 15 de Fil Bleu (direction La Riche Soleil). En raison de travaux rue de l’Epan, les arrêts Fromental, ADAPEI del’Epan, Tourmaline et L’Epend ne sont pas desservis par la ligne C3.

Parçay-Meslay :

En raison de travaux sur la D77, les arrêts entre Grange de Meslay et Lycée Vaucanson ne sont pas desservis par la ligne 53 de Fil Bleu. L’arrêt Vaucanson est reporté devant l’arrêt Parc à Vélos Vaucanson, situé entre la station de Tram A et le parking voitures.