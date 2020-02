StorieMunicipales J-27 – Les propositions écolos de Christophe Bouchet ; La liste de Christian Gatard à Chambray…

Et le programme de Thierry Chailloux à Ballan-Miré.

La StorieMunicipales vous permet de faire un point régulier sur la campagne un peu partout dans le département, en attendant le 1er tour du dimanche 15 mars. Voici les dernières infos et – comme d’habitude – n’oubliez pas de nous écrire pour nous informer de ce qu’il se passe dans votre commune !

Tours…

En attendant la présentation d’une nouvelle partie de sa liste lundi après-midi, le maire sortant Christophe Bouchet a annoncé l’arrivée dans son équipe de la conseillère municipale Caroline Deforge (une surprise), de Carolinet Alexandre Bertel. Dans la foulée, le centriste a présenté ses propositions « pour une ville écoresponsable » : candidater pour que Tours devienne capitale verte de l’Europe, intégrer la dimension environnementale dans chaque politique publique, 20 millions d’€ par an pour la rénovation énergétiques des bâtiments, multiplier les bornes de recharge de véhicule électriques, organiser un système de livraisons propres en centre-ville, passer la vitesse à 80km/h sur l’A10 dans la traversée de Tours avec en prime un mur anti-bruit équipé de panneaux solaires, plantation de 15 mini-forêts (en priorité dans les écoles), 200 nouveaux jardins familiaux, déploiement de composteurs collectifs dans les quartiers, 100% de produits locaux ou bio à la cantine, 40km de voies cyclables dédiées au vélo, une grande station vélo près de la gare, une subvention de 300€ maximum pour l’achat d’un vélo électrique ou vélo-cargo, boucler le périphérique au nord…

Le candidat veut aussi rénover la station de bus longue distance des Peupliers (et non plus la déplacer à Tours-Nord comme évoquer à un moment). Pour l’aéroport, il veut de nouvelles lignes aériennes mais sans subventions.

Chambray-lès-Tours…

En attendant la présentation de son programme début mars et un meeting le jeudi 13, Christian Gatard a lancé sa campagne via la présentation de sa liste. Le maire sortant sera opposé à un concurrent. Il souhaite poursuivre sa mission avec une équipe largement renouvelée : 22 nouvelles têtes, et 12 personnes dans l’équipe actuelle. La liste comptera 33 noms + un suppléant pour une parité parfaite, et sans étiquette politique. Son nom : Aimer Chambray. Parmi les nouveaux : Mélanie Perignon -sage-femme de 41 ans), Jacques Chandernier (médecin retraité de 64 ans), l’enseignante Anaïs Bedet (39 ans), Kévin Boutet (41 ans, employé administratif bancaire), Céline Hidalgo (enseignante de 43 ans) ou Guillaume Garcia (ingénieur biomédical).

Saint-Avertin…

Isabelle Faes – qui challenge le maire sortant Laurent Raymond – a présenté l’intégralité de sa liste Réinventons Saint-Avertin. Celui qui a mené la dernière liste de gauche en 2018 – Philippe Lebot – figure en 8e position. Les candidates et candidats ont entre 19 et 72 ans. Hicham Khabbich est N°2, Brigitte Lizé-Brun N°3, Gérard Hoffman N°4, Véronique Lacroix N°5, Nicolas Champs N°6, Evelyne Rameau-Joly N°7.

Ballan-Miré…

Opposant au maire sortant Alexandre Chas, Thierry Chailloux – 46 ans – a présenté son programme cette semaine. Il propose une cantine 100% bio, le développement du maraîchage, des rénovations de bâtiments publics, la création d’une Fête de la Nature, la remise en cause des nouvelles tranches du projet La Pasqueraie, la création d’un éco-quartier, une concertation sur le plan de circulation et de stationnement, le lancement d’une étude pour un agrandissement de l’école Prévert, la construction d’un nouveau gymnase, un agrandissement de la MJC, la création d’un festival du bénévolat et d’un festival, l’ouverture d’une pépinière d’entreprises, l’aménagement de mini-halles dans l’ancienne mairie, des navettes électriques pour rejoindre le tram, des caméras de surveillance sur les bâtiments municipaux, un budget participatif de 50 000€ par an…