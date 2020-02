ReplayTouraine #22 – Catastrophe naturelle, bancs publics et concert d’IAM : 5 infos qui ont marqué la semaine

On revient aussi sur les conflits sociaux qui durent.

Chaque samedi sur Info Tours, le ReplayTouraine revient en images sur 5 infos qui ont marqué la semaine en Indre-et-Loire. Voici l’édition du 15 février :

1 – Déclarations d’amour

Pour la Saint-Valentin, les personnels de santé du CHU de Tours (et de toute la France) étaient appelés à se mettre en grève et à manifester pour dénoncer le manque de postes et de moyens dans les hôpitaux publics. Mot d’ordre officiel : « déclarons notre amour à l’hôpital public ». Bilan : 400 personnes dans les rues de Tours, et presque autant à Chinon. Dans le même temps, les avocats qui s’opposent à la réforme des retraites depuis 6 semaines ont distribué des roses en centre-ville.

2 – Catastrophe naturelle à Montbazon

Les dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mettent souvent du temps à aboutir. Pas pour Montbazon, victime d’un effondrement de coteau mi-décembre. Deux mois plus tard, voilà l’arrêté publié au Journal Officiel ouvrant le droit à des indemnisations pour les victimes (4 familles relogées, dont les maisons sont inhabitables). Dans le même temps, la Forteresse de Montbazon qui a aussi été touchée par l’éboulement va recevoir 70 000€ de subventions publiques pour aménager une nouvelle halle afin de recevoir le public scolaire qui visite le monument.

3 – Bancs publics

Souvent quand on visite les châteaux, on n’a pas le droit de s’asseoir sur les beaux sièges des salons. Mais à Rochecorbon on peut poser son saillant sur des œuvres d’art sans courir le risque du moindre reproche. Un parcours de promenade a été aménagé et ponctué de bancs spéciaux, uniques, artistiques. Ils ont été inaugurés ce vendredi 14 février.

4 – Une victoire épique

Mercredi soir le Tours Volley Ball s’est offert une victoire 3-0 contre les Polonais de Varsovie en Ligue des Champions. Enfin un 2e succès pour le club dans cette phase de poule, ce qui lui laisse un (petit) espoir de qualification en quarts de finale. Pour ça, il faudra battre Lisbonne mercredi soir, toujours à Grenon.

5 – On va danser le Mia

Terres du Son a annoncé cette semaine la suite de la programmation de sa 16e édition programmée du 10 au 12 juillet. IAM en sera tout comme Philippe Katerine. Et d’autres, à découvrir dans notre article.

BONUS – Poux et champignons

Cette semaine sur 37 degrés on vous emmène découvrir le service de parasitologie du CHU de Toursqui se charge notamment de détecter les infections sanguines ou pulmonaires liées à des champignons, et fait beaucoup de recherches pour améliorer les traitements de ces maux. Le service est également spécialiste du traitement des poux.