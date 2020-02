[EN IMAGES] Les basketteurs de Tours assurent contre Tarbes

Ils terminent bien la première phase du championnat.

Alors que l'UTBM a connu deux défaites récentes, il fallait gagner contre Tarbes ce vendredi pour achever de la meilleure manière la première phase du championnat de Nationale 1. Contrat rempli pour les basketteurs tourangeaux qui ont dominé leur adversaire 74-61 à la Halle Monconseil.

Les voici maintenant prêts à entrer danjs un second championnat, la poule haute avec les meilleures équipes de 3e division dans toute la France. Ils y retrouveront notamment Angers ou Le Havre mais ne rejoueront pas contre ces équipes. Les points déjà acquis (ou perdus) face à elles sont conservés. Les hommes de Pierre Tavano vont seulement affronter les meilleures formations de l'autre poule de N1... avec l'ambition de terminer haut dans le but de jouer les play-offs de fin de saison et de viser à terme une montée en Pro B, la 2e division du basket national.

Parmi les prochains adversaire de Tours : Chartres, Saint-Vallier ou Rueil-Malmaison.

Les photos de Tours-Tarbes par Philippe Maitre :