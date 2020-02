Trains Tours-Bléré-Vierzon : des travaux pendant deux mois

Du 16 février au 17 avril 2020.

Du dimanche 16 février au vendredi 17 avril, la SNCF annonce un chantier de renouvellement des voies entre Bléré et La Croix-en-Touraine. 3 aiguillages seront remis à neuf ou supprimés, 250m de voie entièrement renouvelés, 250m de rails remis à neuf, 700 traverses remplacées (les morceaux de bois entre les rails). Ces travaux concernent en particulier des renouvellements de la voie sur les passages à niveau 216 et 217 sur les communes de Bléré et La Croix.

40 personnes seront mobiliséesau plus fort de ce chantier de deux mois qui aura un coût de 3,3 millions d'euros.

Les travaux principaux auront lieu la nuit avec des finitions en journée. Pendant les opérations, les passages à niveau ne pourront pas ouvrir. Le N°216 (rue Nationale à La Croix) ferme du 16 février 20h au vendredi 28 février à 16h et le n°217 (Lieu-dit La Gaillardière) du dimanche 1er mars 20h au mercredi 25 mars à 16h.

La circulation des trains restera normale durant cette période.

La SNCF prévient également : "Comme pour tout chantier de cette ampleur, les travaux réalisés entre Bléré et La-Croix-en-Touraine s’accompagneront de nuisances sonores perceptibles au niveau des zones de travaux, à proximité des zones d’habitation. Consciente des perturbations que ce chantier va engendrer, l'entreprise SNCF Réseau sensibilise son personnel et les entreprises partenaires afin de les réduire au maximum."