StorieTouraine, 14/02/20 – Incendie de bar-tabac Carrefour de Verdun ; Catastrophe naturelle reconnue à Montbazon ; 2 mariages pour la St-Valentin à Tours…

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité tourangelle mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

----------------

Faits divers…

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie a causé pas mal de dégâts au bar-tabac La Résidence du carrefour de Verdun à Tours. Il n’a pas pu ouvrir normalement ce matin. L’origine du sinistre est encore inconnue. Les pompiers ont déployé une vingtaine d’hommes sur place. Et en début d’après-midi, choc entre deux voitures au niveau de la Rotonde, entre le Bd du Général de Gaulle et la Rue Edouard Vaillant. 1 personne a été légèrement blessée.

La Saint-Valentin des pompiers et des avocats…

Comme nous l’évoquions dans cet article, les personnels hospitaliers ont choisi la Saint-Valentin pour déclarer leur amour au système de santé public via une manifestation. 400 personnes y ont participé dans la matinée, avant que quelques personnes animent la Place Jean Jaurès à la mi-journée. Dans le même temps, les avocats en lutte contre la réforme des retraites ont aussi voulu s’inspirer de la date pour une action… à savoir une distribution de roses en centre-ville.

Mobilisation environnementale…

Plusieurs groupes d’activistes (Extinction Rébellion, ANV-COP21, Résistance à l’Agression Publicitaire) organisent une action contre la prolifération de la pub dans l’espace public ce vendredi après-midi. Des mobilisations qui se font de plus en plus régulières, notamment pour interpeller les candidats aux élections municipales (1er tour le 15 mars).

Manifestation contre une expulsion…

Un rassemblement est organisé ce samedi à 15h30 devant la gare de Tours pour dénoncer la perspective d’évacuation du Plan B, ce squat installé depuis décembre 2018 dans le quartier Velpeau et qui héberge des jeunes réfugiés qui n’ont pas été reconnus mineurs par les services de l’aide sociale à l’enfance, des jeunes refusés par d’autres départements où ils auraient dû être accueillis… Bref, plusieurs dizaines d’étrangers sans solution de logement hébergés dans ces locaux ouverts par des militants associatifs. Le propriétaire a porté plainte et une audience judiciaire doit avoir lieu la première semaine de mars. L’objectif de ce rassemblement est donc d’alerter sur la situation urgente du groupe et envisager des conditions plus dignes de logement.

Motards en colère…

Ils prévoient un rassemblement devant le McDo de Saint-Pierre-des-Corps ce samedi en début d’après-midi parce qu’ils réclament le retrait de rochers posés au bord de l’Avenue Jacques Duclos avec pour objectif d’empêcher des véhicules de stationner. Sauf que du point de vue d’un motard, c’est très dangereux en cas de chute.

Eboulement à Montbazon…

Mi-décembre, 700m3 de coteau se sont effondrés et 4 familles ont dû quitter leur domicile. On apprend ce vendredi que l’état de catastrophe naturelle a été décrété ouvrant la voie à une indemnisation. Par ailleurs, la communauté de communes et le Conseil Départemental vont aider la Forteresse dont la halle est inaccessible car proche de la zone d’éboulement. 70 000€ vont être versés pour financer un abri temporaire de 220m². une collecte participative a également permis de rassembler près de 10 000€.

Nuit de l’Orientation…

Cette nouvelle édition organisée à l’Hôtel de Ville a rassemblé environ 3 500 personnes, surtout des jeunes venus rencontrer plus de 200 professionnels qui présentaient leur métier en mode speed dating. Un événement qui devient un rendez-vous pour des collégiens et lycéens en pleine réflexion sur leur avenir, le tout dans une ambiance conviviale. C’était la 3e édition et une 4e est déjà dans les tuyaux.

Basket…

Ce vendredi soir Tours reçoit Tarbes à Monconseil pour la suite du championnat de Nationale 1. Le coup d’envoi est à 20h.

Mariages de Saint-Valentin…

En général, les couples s’unissent un samedi en mairie. A quelques exceptions près… Ce vendredi, pour la Saint-Valentin, deux mariages été programmés à l’Hôtel de Ville de Tours : Vincent et Touria d’un côté, Ali et Beshayer de l’autre.