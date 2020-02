Danse, instruments rigolos, baptême de plongée... Votre week-end idéal en Indre-et-Loire

Dans cet article on ne parle (presque) pas de la Saint-Valentin.

Bien sûr, ce vendredi, il y a partout des soirées St Valentin (ou contre-soirées pensées pour les célibataires et toutes les personnes qui n'aiment pas cette fête). Et puis voici d'autres suggestions :

Danse...

Saint-Avertin organise sa guinguette d'hiver. Le domaine de Cangé ouvrira ses portes en musique le 16 février avec l'orchestre de Franck Sirotteau entre tango, valse, madison ou rock endiablé. Ce sera de 15h à 19h au Chai, tarif 5€ sur place.



On pourra aussi danser à Tours ce dimanche avec Eddy Varnel à l'Orangerie du Parc des Expositions, entre 14h30 et 19h. Entrée : 12€.

Je joue de la musique...

Ce samedi c'est un Samedi de la Science à Tours, pour les 6-12 ans. Rendez-vous dès 14h30 à la Bibliothèque François Mitterrand. Le pitch : Apprenez à reconnaitre quelques éléments de la nature qui vous permettront de fabriquer vous-même votre objet sonore et de l’expérimenter pour en comprendre le fonctionnement. Vous pourrez également vous essayer à l’identification de bruits de la nature.

Zen...

La chanteuse est de passage au Vinci samedi à 20h30, à partir de 35€.

Lol...

Deuxième spectacle du Palais des Congrès tourangeau ce samedi : l'humoriste Elodie Poux, également à 20h30 (mais c'est complet). C'est une ancienne prof de maternelle. "Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies" lit-on dans la présentation de son spectacle.

Puissance...

Voilà le thème d'une série de mini conférences sous la marque TEDx et programmées ce samedi salle Thélème à l'Université de Tours. Rendez-vous à partir de 14h. C'est la 2e édition.

Sport...

Ce vendredi soir les basetteurs de l'UTBM reçoivent Tarbes à 20h.

Ce samedi, Tours accueille Sète en volley Salle Grenon.

En hockey les Remparts recevront Chambéry à 20h30 (à la Patinoire).



Et si vous voulez expérimenter un nouveau sport, ce week-end c'est l'occasion de participer à un baptême de plongée et tir sur cible à la piscine Bozon (samedi, de 14h à 17h). C'est accessible à tout le monde, même les enfants (à partir de 8 ans). Venez avec un masque et des palmes, si possible (prêt sur place envisageable). Réservez à [email protected]

Jeu au Musée du Compagnonnage...

C'est le début des vacances d'hiver pour les enfants d'Indre-et-Loire (deux semaines !). Pour les occuper, plusieurs animations débutent ce samedi comme celles du Musée du Compagnonnage de Tours en haut de la Rue Nationale. Les enfants sont invités à observer le monde des métiers dans les collections du musée. Il est peuplé d'animaux qui ont donné leur nom à des outils (la queue de rat, le crocodile, la colombe, la chèvre) et sont utilisés par des hommes nommés lapins, renards, loups, chiens, gorets ou encore singes (à partir de 7 ans, une autre activité est proposée dès 4 ans).

Sortie de résidence...

Nous sommes les Amazones du futur met en scène un groupe d'êtres humains qui survit dans un monde endommagé par les conséquences du changement climatique. Après une tempête, ils se réfugient à l'intérieur d'un théâtre et commencent à bâtir leur communauté.Ce spectacle est à découvrir ce vendredi dès 19h au Volapük, quartier Blanqui à Tours. Durée : 45min, tarif : 5€ d'adhésion + prix libre.