[Il faut y aller] Le Pot au Feu géant des Halles de Tours revient samedi

Et c’est toujours au profit des Restos du Coeur

C’est un événement annuel inscrit au calendrier hivernal de la ville de Tours. Le Pot au Feu géant des Halles des Tours revient pour la 24e année de suite ce samedi 15 février. Une opération conviviale où toutes les recettes sont reversées à l’association des Restos du Cœur.

Le principe est simple mais a fait ses preuves : sur le parking des Halles, entre le bâtiment et le marché, les Tourangeaux sont conviés à venir partager un repas autour d’un Pot au Feu. Moment de partage et moment de solidarité donc pour lequel il en coûtera 6 euros la part pour le plat principal, 1,50 euros la part de tarte, 1,50 euros la part de fromage et 1 euro le café. En clair, un repas complet pour 10 euros tout rond.

Et le repas est garanti de qualité. Pour le réaliser, une trentaine de partenaires allant des bouchers aux fromagers, des vendeurs de légumes aux boulangers et pâtissiers ont fourni les ingrédients nécessaires à la confection du menu. Au total, ce sont ainsi 2375 kg de légumes, 800 kg de bœuf, 17 kg de fromages, plus de 300 parts de tartes qui ont été donnés sans contreparties financières par les commerçants des Halles de Tours et de tout le département. Les produits ont ensuite été préparés par les apprentis des filières concernées du Campus des Métiers de Joué-lès-Tours, partenaire de l’événement puis acheminés à la Cuisine Centrale de la Ville de Tours pour être finis d’être préparés et conditionnés.

L’objectif affiché : faire encore mieux que l’an passé où l’opération avait permis de récolter 22 005 euros pour les Restos du Cœur. Un montant important pour l’association qui distribue par ailleurs près de 40 000 repas par semaine dans le département aux 7000 bénéficiaires qu’elle aide. Un chiffre en augmentation par rapport à 2019, de l’ordre de 5% selon Michel Flamé, le président de l’association, tandis que le nombre de repas a lui augmenté de 10% car « les bénéficiaires reviennent plus souvent » explique le président des Restos du Cœur 37. Et ce dernier de préciser que 50% des bénéficiaires ont moins de 25 ans…

(Re)lire également notre enquête sur les Restos du Coeur en Indre-et-Loire réalisée l'an dernier pour 37 degrés

Pour revenir au Pot au Feu Géant, deux possibilités : l’achat de barquettes froides à manger chez vous ou alors la possibilité de manger sur place sur les tables dressées. Pour ceux qui optent pour cette version, il faudra venir à partir de 11h. Une dizaine d’associations seront présentes ainsi qu’un groupe de musiciens feront l’animation également pour accompagner ce moment chaleureux.