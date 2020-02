MiniPott’ : Ils veulent sensibiliser les étudiants au « bien manger »

A travers une action de sensibilisation le 12 mars.

« Les étudiants mangent mal » explique Eugène. Ce dernier, étudiant en deuxième année de techniques de commercialisation de l’IUT de Tours, est parti du constat qu’un étudiant sur trois ne mange pas équilibré pour lancer avec quatre camarades de classe (Eloïse, Thomas (x2) et Mathieu) un projet étudiant visant à sensibiliser sur le « bien manger ».

Un projet tutoré dans le cadre de leurs études qu’ils préparent depuis un an et qui entre dans sa phase concrète avec une action prévue le 12 mars prochain sur le site de l’IUT.

Le principe est simple : ils proposeront un kit composé d’une grande boite de conserves, des graines et plants, ainsi que de la terre. Concrètement, 100 boites de conserves seront mises à disposition et les étudiants qui se sont inscrits préalablement sur les réseaux sociaux du projet pourront repartir gratuitement avec les matières leur permettant de créer leur potager portable. « On aura plusieurs types de graines à proposer : tomates, menthe, basilic, radis, des aromates… » expliquent les porteurs du projet. « Nous avons réfléchi à quelque-chose qui soit simple et pratique, l’idée est vraiment d’inciter et de proposer à chacun de prendre en main un petit potager. » Sur place un professionnel de la jardinerie pourra également guider les étudiants dans leurs premiers pas.

Au-delà de cette simple distribution, les organisateurs de Minipott’ ont pensé leur projet comme une grande opération de sensibilisation et aussi de communication. « Au début, on avait un peu de mal à fédérer autour, mais on a réussi à renverser la chose par le biais des réseaux sociaux, où on communique beaucoup et où on donne des conseils, des avis… On espère que cela pourra être poursuivi après le 12 mars et que les étudiants se saisissent du sujet » expliquent-ils.

Pour rendre le projet ludique, ils ont également pensé à un petit concours de customisation des boites de conserves. Celle qui sera désignée la plus belle, son propriétaire repartira avec un lot : un kit de bière artisanal. Une autre façon d’inciter au « faire soi-même ».