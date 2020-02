StorieTouraine, 12/02/20 – La pression des avocats continue ; Le wifi public gratuit arrive en zone rurale ; Le TVB sous pression en Ligue des Champions…

Et le concert de Jane Birkin annulé à Joué-lès-Tours.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’info en Indre-et-Loire et on la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce mercredi.

---------

Réforme des retraites…

Nouveau coup de pression ce mercredi matin de la part des avocats du barreau de Tours mobilisés contre la réforme des retraites. Ils étaient quelques dizaines devant le tribunal pour se faire voir d’une proche collaboratrice de la ministre de la justice venue visiter le palais de justice actuellement en travaux. On rappelle que cela fait 6 semaines que le mouvement perturbe les activités du tribunal, avec de nombreux reports de procès. Pour l’instant la mobilisation est prévue pour durer jusqu’à lundi 17 février.

Mouvement social chez Hexadome…

Le travail a repris ce mercredi dans cette usine spécialisée dans le domaine des toitures qui emploie 90 personnes à Luynes. Un accord sur les salaires a été trouvé : ils obtiennent 2,5% de hausse de salaire.

Des bornes wifi en zone rurale…

D’après la NR, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher s’unissent pour développer un réseau de 513 bornes wifi en zone rurale, notamment à destination des touristes. Ces relais Internet vont être installés dans les prochaines semaines et les prochains mois dans les cœurs de villages, près des campings, des gites ou des monuments historiques pas toujours proches d’une antenne 4G pour se connecter facilement. L’utilisation du service se fera sur un temps limité mais renouvelable, et gratuit. Il suffira de s’inscrire sur une page de connexion. Seules la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et celle de Gâtine Choisille Pays de Racan n’ont pas souhaité s’associer au dispositif.

A propos de tourisme…

On connait le bilan 2019 de la fréquentation des hôtels en Centre-Val de Loire. +1% par rapport à 2018 qui était déjà une bonne année, soit un total de 6,1 millions de nuits réservées. C’est un record. En moyenne les établissements étaient remplis à 56%. La fréquentation française poursuit sa progression (+3% de nuitées par rapport à 2018). Quant aux clientèles étrangères, leurs nuitées enregistrent un retrait (-4%) mais restent supérieures aux années antérieures à 2018. Notons tout de même la belle progression des nuitées italiennes (+9%).

Info pratique…

Les agences postales communales Bergeonnerie et Montjoyeux seront fermées du vendredi 27 mars au mardi 31 mars 2020 inclus indique la mairie de Tours ce mercredi.

Hockey…

Les choses se compliquent pour les Remparts de Tours, battus 4-1 à Caen mardi soir pour la 23e journée du championnat de D1. Ils chutent à la 6e place du classement alors qu’ils étaient 4e ce qui ne les met pour l’instant pas en bonne position en vue des play-offs. Les Remparts perdent par ailleurs leur joueur Alexis Crosnier blessé au poignet. Il ne pourra pas rejouer avant la fin de la saison.

Volley…

Match capital pour le TVB ce mercredi soir à Grenon, face aux Polonais de Varsovie. Coup d’envoi à 20h pour cette 5e rencontre de Ligue des Champions des hommes d’Hubert Henno qui avaient perdu sur place lors du match aller. Ce coup-ci il faut gagner pour garder un (mince) espoir de se qualifier en quarts de finale de la compétition européenne.

Jane Birkin ne viendra pas à Joué-lès-Tours…

C’était prévu ce jeudi 13 février à l’Espace Malraux mais la chanteuse est malade. La soirée pourrait être reportée mais il est aussi possible de se faire rembourser ses places dès maintenant.