[Rencard] Samedi 15 février, on court en pyjama à Tours-Nord !

5 à 10km avant d’aller se coucher.

[Rencard] est la rubrique d’Info Tours dédiée aux interviews décalées sur des sujets d’actualité. Aujourd’hui rencontre avec Alain Blanchard, président de Jogg in Tours à l’occasion de la 4e édition de la course Pyjama Party Trail ce samedi 15 février au départ du 37e Parallèle à Tours-Nord. 80 personnes participent à son organisation et 500 personnes sont attendues sur des parcours de 10 et 21km.

C’est quoi une Pyjama Party Trail ?

Tout simplement une course à pied en nocturne ambiancée avec de la musique, des feux d’artifice… L’ambiance est festive mais cela reste du sport en pleine nature sur 10 à 20km. Au départ on n’incitait pas les gens à venir déguisés, mais en voyant marqué Pyjama ça leur a donné des idées et la tradition se poursuit.

Donc les gens sont souvent habillés de façon étonnante pour une course à pied ?

Ils sont très créatifs, c’est étonnant ! Certains viennent avec de vrais pyjamas, d’autres sont déguisés en super-héros, en licorne, en nuisette, en pyjama de grand-père… Cela dit, vu le froid à cette période, le pyjama n’est qu’une surcouche et on les incite à avoir une tenue de circonstance pour faire du sport (coupe-vent, pantalon de jogging, chaussures adéquates).

Bref, on n’est pas juste là pour s’amuser !

Pas tout le monde. Certains viennent pour la course, en short / t-shirt et ne se déguisent pas. Les autres viennent uniquement pour le plaisir. Les plus forts feront le parcours de 10km en un peu plus d’une demi-heure sur ce tracé de nuit, dans des chemins sûrement boueux. Je note que l’organisation sera intransigeante sur la lampe torche individuelle pour sécuriser le parcours des coureurs car il n’est pas question de se prendre les pieds dans les branches.

Pourquoi ce genre d’événement plait ?

Pour la plupart c’est une forme de découverte, d’aller chercher des sensations là où ils n’en ont pas forcément en courant de jour. Imaginer son espace juste avec le faisceau de la lampe c’est assez étonnant.

Il faut s’entraîner avant ?

Quand même un peu ! Il faut tout de même venir avec un certificat médical expliquant qu’il n’y a pas de contre-indication pour pratiquer le sport en compétition ce qui signifie qu’il y a un minimum de pratique derrière. Ce sont des gens qui ne courent pas forcément de façon intensive mais au moins de manière récurrente. Et parfois des participants viennent nous dire qu’ils ont apprécié l’organisation et ont rejoint le club qui compte 135 licencié.e.s aujourd’hui.

Il parait que vous préparez des surprises aux concurrents du 21km…

Ils vont traverser le parcours d’obstacles Aroo Arena de Saint-Cyr-sur-Loire ! On réserve aussi des choses pour ceux du 10km et il existe une course gratuite de 1 à 2km pour les enfants pour les enfants selon leur âge, entre 5 et 13 ans.

Départ à 19h. Inscription possible sur place ou en amont sur www.pyjamapartytrail.fr

Crédit photo : Jogg in Tours