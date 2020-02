[Le saviez-vous ?] On peut prendre rendez-vous au CHU de Tours… sur son site web

Plusieurs services sont disponibles.

Depuis le 5 février 2020 le CHU de Tours a un nouveau site Internet. Si vous l’avez dans vos favoris, son adresse reste www.chu-tours.fr. On y trouve toujours des informations sur les différents services de l’hôpital, ses domaines de recherches…

La direction assure néanmoins qu’elle a amélioré la navigation avec un accès plus facile aux rubriques les plus recherchées lors des visites. Avec le moteur de recherche on peut trouver un service ou un médecin particulier, voir demander des informations sur un handicap, une maladie (y compris une angine) ou une partie du corps. Le portail a été pensé pour être adapté aux personnes en situation de handicap (à l’exception de la gestion des cookies… Le bouton « Tout accepter » est bien gros mais le lien pour refuser l’utilisation des cookies est minuscule).

Désormais, on peut plus facilement prendre rendez-vous au CHU, directement via le web (en allergologie, dermatologie, gynécologie, pneumologie, rhumatologie, troubles du sommeil…) et même annuler son rendez-vous, en cas de besoin. Ou payer en ligne après une consultation, par exemple. A noter tout de même que tout n’est pas encore complètement terminé, notamment pour la prise de rendez-vous qui n’est pas possible de façon systématique. A venir également : une rubrique offres d’emplois et offres de stage améliorée.