TOURS : En 2020, une 7e entrée au Jardin Botanique et des jets d’eau à Velpeau

Plusieurs investissements sont programmés pour les espaces verts.

Ce lundi 10 février la ville de Tours votait son budget 2020, le dernier avant les élections municipales et nous y revenons longuement dans cet article. Parmi les chiffres à retenir : 36 millions d’€, soit le montant des projets de l’équipe de Christophe Bouchet. Nouvelles armes pour la police municipale, travaux à la Vallée du Cher pour refaire la pelouse, une centaine de rues à rénover dont l’Avenue de Grammont… Voilà quelques exemples de ce qui est prévu d’ici la fin de l’année dans les différents quartiers. Nous avons choisi de faire un zoom sur les réalisations programmées pour les espaces verts avec quelques nouveautés détaillées par l’adjointe en charge de ce secteur, Myriam Le Souëf.

Jardin Botanique

Une 7e entrée doit être créée vers Saint-François avec pour objectif d’ouvrir encore plus le parc vers la ville et de mettre en valeur la maison historique qui se trouve tout près. Des chantiers sont également prévus pour rénover des équipements soit un total de 183 000€ et 485 000€ d’autorisations de programmes. De nouveaux WC publics doivent être mis en service cette année.

Velpeau

Des jets d’eau seront installés dans le Jardin Salançy situé au sud de la Place Velpeau.

Musée des Beaux-Arts

Affichant une certaine fragilité, le cèdre du bilan qui est sans doute le plus bel arbre de Tours va être renforcé.

Les Douets

Un ancien terrain de cross va être réaménagé et transformé en jardin à la Milletière (pour 157 000€ avec en plus une autorisation de programme de 870 000€). On y trouvera des arbres fruitiers. Des essences de ce type (figuiers, kakis, framboisiers, groseillers) ont également été plantées sur l’Île Balzac et sont en projet aux Granges Collières aux Deux-Lions. Par ailleurs, des chênes vont être plantés le long de la promenade champêtre qui irriguera le futur quartier des Hauts de Ste Radegonde.

Jardins familiaux

Le désamiantage des cabanons va se poursuivre. A noter que la ville a récemment été primé pour le projet de jardin récemment inauguré au pied des voies de chemin de fer, au sud du quartier Febvotte.