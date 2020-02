StorieMunicipales, J-32 – Le débat sur le tram à Tours ; Michel Soulas présente sa liste à Saint-Pierre…

On parle aussi de Château-Renault.

La StorieMunicipales vous propose régulièrement un point sur l’actualité de la campagne en attendant le scrutin dont le 1er tour est prévu le 15 mars. Pour nous transmettre vos informations : [email protected].

Démarches…

Depuis ce lundi 10 février, la préfecture accueille le dépôt des listes. Elles peuvent être rendues jusqu’au 27 février, seront examinées puis validées ou non par les autorités. Le compte à rebours est donc lancé.

Tours…

Mickaël Cortot (Projet Citoyen pour Tours, liste de gauche) annonce des réunions publiques : ce mercredi 12 février à 19h à l’école Saint-Exupéry de Tours Nord. Le lendemain à l’école Mistral à la Bergeonnerie, à la même heure.

Le maire sortant Christophe Bouchet (Parti Radical-UDI-LR) annonce une réunion publique ce mercredi 12 au Patronage Laïque Beaujardin-Raspail à 18h30 et vendredi même heure à l'Espace Toulouse Lautrec des Rives du Cher.

Xavier Dateu (centre droite) sera au Café de l'Europe de Tours Nord ce jeudi à 19h avec la liste Vous + Nous = Tours.

Benoist Pierre (C’est votre Tour(s), LREM) annoncera les derniers noms de sa liste ce mercredi à 18h30.

Parmi les grands sujets de campagne il y a le tram et la perspective d’une 2e ligne. Certains s’opposent à un tramway sur rails (Claude Bourdin, Xavier Dateu), d’autres à un tracé qui passerait sur le Boulevard Heurteloup (Benoist Pierre). Nicolas Gautreau des Indépendants a publié sa position et « estime nécessaire de revoir le tracé envisagé de la ligne 2 du tram qui présente l’inconvénient majeur de ne pas desservir l’Est tourangeau et notamment la gare TGV. L’enjeu de desserte de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps s’avère faire l’objet d’une demande significative des usagers qui mérite une nouvelle consultation de la population. La précédente consultation publique a été bâclée et la desserte de l’Est tourangeau est une réponse aux attentes exprimées par les citoyens comme l’a souligné le rapport du garant de la consultation publique. »

Le candidat RN Gilles Godefroy s'est li exprimé sur la sécurité après le caillassage de deux voitures de la police municipale samedi soir aux Rives du Cher : "Jusqu'à quand allons nous laisser faire les voyous qui attaquent les forces de l'ordre ? Redonnons à notre police les moyens, les capacités et surtout les ordres de répliquer à cette racaille !"

Saint-Pierre-des-Corps…

La liste à GaucheS Toute a été dévoilée ce lundi. C’est celle qui est menée par Michel Soulas, le candidat désigné par le maire communiste Marie-France Beaufils pour reprendre le flambeau alors qu’elle prend sa retraite. Derrière le proviseur de lycée de 63 ans on trouve une attachée de presse de 49 ans (Laëtitia Allyasbgran-Quintard), une aide-soignantge de 38 ans (Claire Aubame), un cheminot de 34 ans (Antoine Bernard), un de 43 ans (Roman Lebert), un autre de 40 ans (Loïc Diard) et 2 retraités (Alain Limousin et Fabrice Nollet), 2 médecins de 60 ans (Catherine Bonneau et Didier Charton), une conductrice de bus (Elisabeth Froger), Joël Pairis, Fatiha Yazid, Amélie Margottin… Mais pas Ouassila Soum. Dans la majorité actuelle de Marie-France Beaufils, elle ne figure plus dans cette équipe et soutient la liste écologiste (sur laquelle elle ne sera pas présente).

Par ailleurs, la liste de gauche apparentée socialiste J'aime Saint-Pierre-des-Corps organise une réunion publique jeudi 13 à 20h30 Salle de la Médaille au sujet de l'éducation, de la jeunesse et de la petite enfance.

Château-Renault…

La liste Notre Ville Notre Avenir organise une réunion publique à La Tannerie jeudi 12 mars à 19h30 à 3 jours du 1er tour. Parmi ses propositions, elle veut développer les politiques de prévention envers les jeunes et les familles, assurer la sécurisation des établissements scolaires, mobiliser différents acteurs contre les violences sexistes, sexuelles ou xénophobes, créer une cellule de veille sociale, poursuivre la rénovation de la Rue de la République avec des espaces végétalisée notamment le tout pour 1,7 million d’euros sur plusieurs années, poursuivre les travaux de mise en accessibilité, démolir la grande tour de la gare et la remplacer par des logements individuels, créer un éco-quartier Rue des Tanneries avec des maisons en accession à la propriété ou du locatif pour séniors, un parc public, créer des supports d’expression… La liste envisage de prendre la suite de Michel Cosnier, mais qui ne se représente pas. Elle est menée par Nordine Boumaraf.

Montbazon...

Frédéric Bontoux a présenté son équipe sous la bannière Montbazon la ville.