StorieTouraine, 10/02/20 – 1 000 foyers sans électricité après la tempête ; 2 voitures de police municipale dégradées ; Le CTHB perd à Nantes…

Et de bons résultats pour Tours en patinage artistique.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi :

------------

Tempête Ciara…

Elle a frappé la Touraine à partir de ce dimanche, les vents ont été particulièrement intenses dans la nuit. Les conséquences sont moindres que dans d’autres régions pour notre département mais tout de même on recensait ce lundi matin un millier de foyers privés de courant électrique. Par exemple aux Hermites, Le Boulay, La Ferrière… 150 techniciens d’Enedis sont mobilisés dans toute la région Centre-Val de Loire où 8 500 adresses ne reçoivent plus rien. Le retour à la normale devrait prendre un peu de temps, on n’a pas de détails précis là-dessus mais à la mi-journée il ne restait déjà plus que 250 foyers concernés en Touraine, 5 100 dans la région.

Quant aux pompiers ils signalent une quarantaine d’interventions pour chute de fils électriques ou des arbres à terre. Pas de victimes.

La police municipale prise pour cible…

Samedi soir à 23h15, 2 patrouilles de la police municipale intervenaient mail Antoine Bourdelle à Tours pour des problèmes de nuisances sonores. En sortant de l'immeuble des Rives du Cher, les policiers municipaux ont découvert les 2 véhicules de service entièrement dégradés, vitres et rampes lumineuses cassées, carrosseries enfoncées à de nombreux endroits à coups d'extincteurs et de boîtes de conserves. Les 2 véhicules sont inutilisables nous explique-t-on.

Archives municipales de Tours…

En raison d’importants travaux, la section historique des Archives Municipales de Tours sera fermée au public du 1er avril au 4 juillet 2020. Les archives du site Saint-Éloi seront déplacées et donc incommunicables durant cette période. La section contemporaine restera ouverte aux horaires habituels.

Le CTHB n’y arrive toujours pas…

Les handballeuses tourangelles ont été dominées par Nantes 27-24 ce dimanche après-midi. Les Conquérantes restent avant-dernières du championnat de LFH à 6 points des play-offs.

Patinage artistique…

Dimanche, le CMPT participait à la compétition "Vendée Gl'ice" à La-Roche-sur-Yon. Jeanne Pinçon-Lachaud en "junior R1 dames" s’est imposée dans sa catégorie. Orlane Desnoux en "junior R2 dames" a fait pareil. En "avenir C dames" les "petites" emmenées par Lilie François Bodin et Keysha Darouesh ont pris respectivement la 1ère et 2e place. En "poussin D dames" Lena Flament pour une première à ce niveau s'est révélée être pleine d'entrain dans la présentation de son programme. Enfin en "poussin C dames" Romane Faignant l’a emporté.