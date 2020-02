StorieTouraine, 09/02/20 - Camion couché et A28 coupée à Neuillé-Pont-Pierre ; L’exploit de Madeleine à 86 ans ; Pas de JO pour Claire Pontlevoy...

Et les résultats sportifs du week-end.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce dimanche

---------------

Accident et coupure de l’A28 au nord de Tours...

Un camion transportant des légumes s’est couché sur l’autoroute ce dimanche matin vers 5h30 à hauteur de Neuillé-Pont-Pierre. A l’intérieur : un couple et un enfant, deux passagers sont légèrement blessés. L’autoroute a été coupée le temps de l’intervention des secours qui ont envoyé une vingtaine d’hommes sur place. Il faut également s’occuper de dégager le véhicule. Une enquête devra déterminer les causes du sinistre.

Manifestations de motards...

Ils étaient quelques uns à répondre à l’appel de la FFMC ce samedi à Tours et St-Pierre-des-Corps pour dénoncer la mise en place de zones à faibles émissions dans plus de 700 communes, soit une interdiction de circuler aux véhicules les plus polluants de plus de 10 ans. Ils craignent que 60 à 70% des motards tourangeaux ne puissent - à terme - plus rouler dans des villes comme Tours en semaine même si pour l’instant aucune mesure de ce genre n’est envisagée.

Exploit confirmé pour Madeleine...

Cette Tourangelle de 86 ans qui vit à Civray-sur-Esvres est devenue championne du monde d’aviroon en salle dans sa catégorie ce samedi en région parisienne et devant un groupe de supporters qui a fait spécialement le déplacement pour elle. Elle a réalisé la distance théorique de 2km en 11 minutes et 23 secondes ce qui n’est néanmoins pas le record du monde qu’elle espérait. Pour la féliciter, un repas est organisé à Civray ce dimanche. Il faut savoir que la retraitée s’entraîne seulement depuis deux ans.

Foot...

Dans le cadre du championnat de National 3 Tours a battu le FCOT de Ballan 2-1, Avoine s’est imposé 2-0 contre Dreux, Saint-Cyr-sur-Loire a été dominer Montargis 1-0 mais Montlouis a perdu 3-1 contre Saran. Au classement Tours reste nettement leader.

Le TVB perd à Montpellier...

Une défaite 3 sets à 2 après avoir dominé la première manche, enchaîné 2 sets perdus, enmporté le 4e et donc perdu le tie break. Tours est néanmoins coleader de Ligue A de volley avec Rennes, car les Bretons ont été sanctionnés par le gendarme financier du volley. 3 points leur ont été retirés au classement.

Les Remparts battus par le leader...

Le score est net : 7-3... Néanmoins les hockeyeurs tourangeaux ont rivalisé avec Cergy-Pontoise pendant une bonne partie de la rencontre samedi soir, menant à 2 reprises avant de se faire rejoindre à 3-3 puis dominés sur la fin. Les Tourangeaux restent 4e du championnat de D1.

Basket...

Petit succès, mais victoire tout de même ! Après deux échecs consécutifs en championnat, les Tourangeaux de l’UTBM ont été gagner 81-77 à Vanves ce samedi dans le cadre du championnat de Nationale 1.

Basket (bis)...

Les joueuses du CES Tours se déplaçaient à Landerneau ce samedi et elles ont perdu 81-72.

La déception de Claire Pontlevoy...

On espérait bien voir la jeune gymnaste ligérienne aux JO de Tokyo cet été mais elle s’est blessée à l’entraînement il y a quelques jours à Avoine. Il lui faudra 9 mois avant de reprendre l’entraînement. Une opération est prévue pour la remettre sur pied.