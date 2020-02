[Coup de pouce] L'asso Blouses Notes a besoin d'aide pour faire chanter plus d'enfants malades

Elle intervient auprès des patients de Clocheville.

Blouses Notes, c’est un rassemblement de musiciens qui intervient à l’hôpital Clocheville de Tours. Plusieurs fois par mois, ils sont deux ou trois munis de leurs guitares, de leurs marracasses et de leurs voix à aller apporter un peu de réconfort aux enfants malades. Ils ont réussi à trouver leur place au sein de l’hôpital et leur présence apporte du baume au coeur à l’ensemble des patients qui peuvent parfois trouver le temps long. Un pari réussi donc, qui n’était pas si simple il y a 20 ans au vu de la place de l’art-thérapie dans le milieu médical.

Au total ces interventions représentent 400h passées par an dans les services et 2 000 enfants touchés dans 8 services.

Désormais, l'association veut aller encore plus loin et recherche des donateurs particuliers et privés afin de se faire financer un 5ème jour d’intervention mensuel. Ce jour supplémentaire permettrait aux musiciens de passer dans les services non visités à ce jour de manière mensuelle et ainsi offrir à un plus grand nombre d’enfants et à leur famille la possibilité d’un voyage musical au sein de l’hôpital.

Vous pouvez aider Les Blouses Notes via ce lien.